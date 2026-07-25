俄羅斯研究：如能逆轉老化　人類壽命上限約146至194歲

如果有一天人類真的能逆轉老化，是否就能長生不老？俄羅斯斯科爾科沃科學技術研究院（Skoltech）最新研究給出的答案是否定的。研究團隊指出，即使未來能消除所有可逆的老化機制，人體仍會因體細胞突變（somatic mutations）持續累積，導致壽命存在生物學極限，中位壽命約落在146至194歲之間。

據斯科爾科沃科學技術研究院官網16日消息，稱研究成果已發表於《Nature Aging》旗下期刊。

腦神經細胞不會大量再生

研究人員建立涵蓋腦、心臟、肝臟、皮膚等多個重要器官的數學模型，假設所有其他已知的老化因素，包括細胞衰老、發炎等，都能被完全逆轉，只留下無法避免的體細胞DNA突變，藉此推估人體理論上的壽命上限。結果顯示，即便成功消除其他老化因素，人體中位壽命仍會受到體細胞突變限制，約為146至194歲，約是目前已開發國家平均壽命的兩倍。