美國熊誤爬10米高電線桿　受困90分鐘終觸電亡

美國新墨西哥州近日發生令人鼻酸的野生動物意外。一隻熊疑似受到驚嚇，誤將電線桿當成大樹攀爬，最後受困在距離地面約35英尺（約10米）高的高壓電線桿頂端，歷經約90分鐘仍無法脫困，最終不慎觸及高壓電線，當場遭電擊身亡。
打麻醉針有墜落風險
據《紐約時報》報道，事件發生於7月20日，地點位於新墨西哥州聯合郡（Union County）格拉德斯通（Gladstone）附近的56號公路。一名司機馬倫斯（Shannon Mullens）開車經過時，赫然發現一隻熊攀附在電線桿頂端橫樑上，前腳緊抓橫樑、後腿懸空，還不斷喘氣，看起來相當驚恐。她一開始甚至誤以為熊已經死亡，靠近後才發現牠仍然活着。
目擊民眾隨即撥打911報案。調度中心表示，野生動物單位及電力公司已接獲通報，但因熊身處高壓電線旁，若直接施打麻醉針，可能會因墜落而造成更嚴重傷害，因此必須等待適當時機救援。由於事發地點偏遠，最近的野生動物保育人員距離現場約80英里（約129公里），救援人員尚未抵達前，熊便因觸及高壓電線而遭電擊身亡。
可能是受到驚嚇
新墨西哥州野生動物部門表示，熊可能是受到人類、犬隻或車輛驚嚇，誤將電線桿當作樹木攀爬避險。然而，不少路過民眾停車拍照、錄影，也可能讓熊持續停留在桿頂，不敢自行爬下，增加事故風險。
事件曝光後，在社交媒體引發廣泛討論，不少網友認為，相關單位應建立更完善的野生動物高空救援機制，也有人呼籲民眾遇到野生動物受困時，不應圍觀拍攝，而應盡速遠離現場，避免增加動物壓力，讓救援工作更順利進行。野生動物專家則指出，熊類攀爬電線桿雖然罕見，但過去美國亞利桑那州也曾發生類似案例，當時熊成功獲救，顯示若能及時處置，仍有機會避免悲劇。
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