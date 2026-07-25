美國熊誤爬10米高電線桿　受困90分鐘終觸電亡

美國新墨西哥州近日發生令人鼻酸的野生動物意外。一隻熊疑似受到驚嚇，誤將電線桿當成大樹攀爬，最後受困在距離地面約35英尺（約10米）高的高壓電線桿頂端，歷經約90分鐘仍無法脫困，最終不慎觸及高壓電線，當場遭電擊身亡。

打麻醉針有墜落風險

據《紐約時報》報道，事件發生於7月20日，地點位於新墨西哥州聯合郡（Union County）格拉德斯通（Gladstone）附近的56號公路。一名司機馬倫斯（Shannon Mullens）開車經過時，赫然發現一隻熊攀附在電線桿頂端橫樑上，前腳緊抓橫樑、後腿懸空，還不斷喘氣，看起來相當驚恐。她一開始甚至誤以為熊已經死亡，靠近後才發現牠仍然活着。