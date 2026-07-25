BTS師弟CORTIS私生飯闖宿舍　兩中國女認駛錢買地址

南韓演藝圈再傳「私生飯」騷擾！BTS（防彈少年團）師弟團「CORTIS」宿舍日前遭兩名中國籍女子涉嫌非法闖入，警方獲報後當場逮人。兩人供稱，是透過社交平台花錢購買宿舍地址後前往朝聖，警方目前正釐清是否已實際進入宿舍及地址外流管道。

經理人最先察覺異狀

綜合《東亞日報》、《News1》等韓媒報道，首爾龍山警察署表示，已依涉嫌侵入住居罪嫌，對兩名中國籍女子立案調查。兩人於23日凌晨2時許，未經允許擅入CORTIS位於首爾龍山區宿舍範圍。

據了解，CORTIS經理人最先察覺異狀：「宿舍門口的一個包裹被打開了，前門也開着。」他擔心有陌生人闖入，立即報警處理。警方抵達現場後，在同棟建築的其他樓層找到兩名女子，並依現行犯將她們逮捕帶回調查。