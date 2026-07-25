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出版：2026-Jul-25 16:15
更新：2026-Jul-25 16:15

BTS師弟CORTIS私生飯闖宿舍　兩中國女認駛錢買地址

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「CORTIS」宿舍日前遭兩名中國籍女子涉嫌非法闖入。（圖／翻攝X「cortis_bighit」）

「CORTIS」宿舍日前遭兩名中國籍女子涉嫌非法闖入。（圖／翻攝X「cortis_bighit」）

南韓演藝圈再傳「私生飯」騷擾！BTS（防彈少年團）師弟團「CORTIS」宿舍日前遭兩名中國籍女子涉嫌非法闖入，警方獲報後當場逮人。兩人供稱，是透過社交平台花錢購買宿舍地址後前往朝聖，警方目前正釐清是否已實際進入宿舍及地址外流管道。

經理人最先察覺異狀

綜合《東亞日報》、《News1》等韓媒報道，首爾龍山警察署表示，已依涉嫌侵入住居罪嫌，對兩名中國籍女子立案調查。兩人於23日凌晨2時許，未經允許擅入CORTIS位於首爾龍山區宿舍範圍。

據了解，CORTIS經理人最先察覺異狀：「宿舍門口的一個包裹被打開了，前門也開着。」他擔心有陌生人闖入，立即報警處理。警方抵達現場後，在同棟建築的其他樓層找到兩名女子，並依現行犯將她們逮捕帶回調查。

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去年發生同類事件

警方調查時，兩人坦承是透過社交媒體付費購買CORTIS宿舍地址，因此特地前往現場，希望近距離接觸偶像。不過，她們否認拆毀包裹，也否認曾經進入宿舍內部，警方正透過閉路電視畫面及相關證據，釐清實際侵入情形與犯案經過。

事件也再次引發外界對韓國演藝圈「私生飯」亂象的關注。事實上，2025年6月，一名30多歲中國籍女子就在BTS成員柾國（Jung Kook）退伍當天，前往其位於首爾龍山區的住家，多次輸入住家大門密碼企圖進入，遭警方依涉嫌侵入住居未遂逮捕。該女子後續被移送檢方，但最終獲不起訴（緩起訴）處分。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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