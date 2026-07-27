伊朗局勢｜烏克蘭襲裏海商船1死1傷　伊斥「敵對且犯罪」

伊朗與烏克蘭關係再度升溫。伊朗外交部25日指控，烏克蘭對一艘在裏海（Caspian Sea）航行的伊朗商業船隻發動攻擊，造成船上爆炸，導致1名船員死亡、另1人受傷。伊朗政府痛批這是「敵對且犯罪的行為」，並召見烏克蘭駐德黑蘭代辦提出抗議。 根據半島電視台（Al Jazeera）報道，伊朗外交部表示，攻擊事件反映烏克蘭對伊朗持續採取「不理性且敵對的態度」，並警告伊朗將捍衛國家利益。伊朗方面同時指稱，相關行動違反《聯合國憲章》第2條第4項，可能進一步擴大俄烏戰爭的衝突範圍。

衝突範圍恐進一步擴大 伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也就事件與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）通電話，呼籲聯合國安全理事會、歐盟及國際社會採取強硬回應，並要求追究相關行動執行者及支持者的責任。 另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日透過社交平台表示，烏克蘭在裏海方向的遠程打擊「取得非常強勁的成果」，擊中了涉及伊朗軍事貨物運輸的船隻以及一艘軍艦。不過，澤連斯基並未明確指出，遭伊朗指控的這艘商業船隻是否就是烏克蘭此次攻擊的目標。

澤連斯基另指控，俄羅斯持續向伊朗提供波斯灣國家及美軍基地的衛星影像，聲稱俄方在7月19日及20日對巴林、約旦與科威特的軍事基地進行監視。 伊朗無人機供俄 伊朗與烏克蘭的關係自俄烏戰爭爆發後持續惡化。伊朗被指控向俄羅斯提供「沙赫德」（Shahed）系列無人機，俄軍則大量使用相關無人機攻擊烏克蘭城市。基輔方面表示，自俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭已擊落超過4.4萬架伊朗設計的無人機。 此次裏海商船遭攻擊事件，正值伊朗同時面臨來自南部海域的美國封鎖壓力之際。分析認為，若烏克蘭持續在裏海針對與伊朗軍事物資運輸相關的船隻展開行動，可能進一步增加伊朗海上貿易壓力，也可能使俄烏戰爭與中東衝突的軍事連結更加複雜。