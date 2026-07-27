伊朗局勢｜阿曼與伊談判有進展　冀恢復海峽商船通行

報道指出，兩名區域消息人士透露，伊朗與阿曼的談判目前朝正面方向發展，但外交協商仍需要更多時間，雙方尚未達成最終協議。相關談判主要聚焦於如何恢復霍爾木茲海峽的航運，以及如何確保商船在伊朗與阿曼領海周邊航行的安全。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放國際航運出現曙光。土耳其媒體《Türkiye Today》引述消息人士報道，伊朗與阿曼針對恢復霍爾木茲海峽及周邊領海航運的談判已取得進展，雙方正尋求建立新的航運管理機制，以逐步恢復商業船隻通行。

增安全與保險成本

霍爾木茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，大量中東石油與天然氣出口必須經由此處運往國際市場。近期區域衝突升高，加上船隻遭到攻擊，使商船航行受到嚴重影響，國際航運業者也面臨更高的安全與保險成本。

在外交斡旋方面，阿曼長期扮演伊朗與西方國家之間的溝通橋梁。近期阿曼代表團已前往德黑蘭，與伊朗官員討論霍爾木茲海峽航運管理及船隻通行安排。伊朗外交部先前也證實，伊朗與阿曼正就未來海上交通管理、安全以及兩國主權權利等議題進行協商。