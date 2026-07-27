伊波拉疫情「如野火一樣蔓延」　民主剛果逾1300人病死

剛果民主共和國最新伊波拉疫情的死亡人數已飆升至1,354人以上，短短五天內就出現了超過40%的驚人增長。一位公共衛生顧問表示，伊波拉病毒正在「像野火一樣蔓延」。

從政府周六公布的最新數據顯示，包括死亡病例在內，確診病例總數已攀升至3,075宗。這比上周六的數字增加了27%。病例數和死亡人數以前所未有的速度增長，使得這成為民主剛果有史以來傳播速度最快的伊波拉疫情。

沒有疫苗或治療方法

更糟的是，在民主剛果傳播的病毒是本迪布焦病毒（Bundibugyo），它是已知會影響人類的四種伊波拉病毒變種中最罕見的一種，目前還沒有核准的疫苗或治療方法。