伊波拉疫情「如野火一樣蔓延」　民主剛果逾1300人病死

剛果民主共和國最新伊波拉疫情的死亡人數已飆升至1,354人以上，短短五天內就出現了超過40%的驚人增長。一位公共衛生顧問表示，伊波拉病毒正在「像野火一樣蔓延」。
從政府周六公布的最新數據顯示，包括死亡病例在內，確診病例總數已攀升至3,075宗。這比上周六的數字增加了27%。病例數和死亡人數以前所未有的速度增長，使得這成為民主剛果有史以來傳播速度最快的伊波拉疫情。
沒有疫苗或治療方法
更糟的是，在民主剛果傳播的病毒是本迪布焦病毒（Bundibugyo），它是已知會影響人類的四種伊波拉病毒變種中最罕見的一種，目前還沒有核准的疫苗或治療方法。
據半島電視台報道，曾協助建立非洲疾病管制與預防中心（非洲聯盟的公共衛生機構）的公共衛生顧問納西迪（Abdulsalami Nasidi）表示，由於缺乏有效的疫苗，病毒正在「像野火一樣蔓延」。
2013年至2016年間曾爆發過歷史上規模最大、死亡人數最多的伊波拉疫情，當時造成超過 11,000人死亡，至少有28,000例病宗，主要集中在西非的畿內亞、利比里亞和塞拉利昂。那次疫情花了約八個月的時間才達到首例1,000例死亡病例。而剛果民主共和國的最新疫情在不到十周的時間內就達到了這個數字。
實際病例或高出一倍
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也警告，由於安全局勢持續惡化，醫療人員無法順利進入某些疫情重災區，因此實際病例數可能比官方統計數字高出一倍以上。他說，目前接觸者追蹤工作已涵蓋了約80%的已知接觸者，但緊急小組仍無法到達每個村莊或部署到最需要的地方。
譚德塞呼籲剛果民主共和國東部衝突地區停火，他認為僅靠醫療資源不足以應對危機，需要採取政治行動，在病毒蔓延到尚未受影響的省份之前，為救援人員開闢通道。
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