紐約賓州車站將改名「特朗普車站」？　特朗普：非我主意

綜合報道，特朗普政府敦促美國參議院重新命名賓州車站的時間點，正值這座位於曼哈頓的地下交通樞紐進行著1項預計耗資80億美元的改造工程。美國運輸部長Sean Duffy於22日致函國會，尋求國會批准為車站改造和其他重要交通建設優先撥款，但並未明確表示車站應該改為甚麼名字。不過，Sean Duffy過去曾公開談及將車站改名為「特朗普車站」，並表示自己覺得這個名字很不錯，白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)今年稍早被問及此事時，也回應「有何不可？」。

美國總統特朗普本屆任期被指一直試圖透過公共工程項目來增加自己的政治遺產，近日又傳出，特朗普政府擬斥資80億美元翻新紐約曼哈頓的「賓州車站」(Penn Station)，本周更敦促國會參議員通過這項工程案，但是否會改名為「特朗普車站」引發外界議論。

眾議員：納稅人和乘客不能被迫為特朗普的面子工程買單

特朗普則撇清表示，改名並非自己的主意，但也指出「紐約這樣的重要地標建築以另1個州的名字命名並不合理，我熱愛賓州，但它是紐約的直接競爭對手，而且『正在蠶食紐約的市場份額！』」曼哈頓民主黨籍聯邦眾議員Jerry Nadler則表明反對：「Sean Duffy的信件凸顯特朗普政府對賓州車站發起惡意收購，並試圖剝奪地方政府的控制權，認為紐約的納稅人和乘客絕不能被迫為特朗普的面子工程買單。

特朗普本屆任期已將佛州棕櫚灘機場(Palm Beach)更名為「特朗普總統國際機場」(President Donald J. Trump International Airport)，亦曾一度將華盛頓甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)更名為「特朗普-甘迺迪中心」，後來遭法院裁定只有國會才可以更改名字，因此移除特朗普的名字，並同時下令中止甘迺迪中心的關閉翻新計劃。