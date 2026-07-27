和尚唱《心經》變佛系網紅　全球點播破1億次(有片)

日本一名原本抗拒繼承家族寺廟的年輕僧侶，靠著把《般若心經》改編成歌曲意外闖出名號，YouTube累積點閱數衝破1億次，訂閱人數突破百萬，留言區甚至出現葡萄牙語、西班牙語等多國語言，粉絲遍布全球。

現年47歲的薬師寺寛邦，出身愛媛縣今治市的寺院家庭，現任臨濟宗海禪寺副住持。他坦言二十歲出頭時對「接班」感到強烈抗拒，一心只想搞音樂，2007年正式出道，反而迷失了自己真正想表達的東西，一度找不到方向。偶然走進書店翻到一本禪宗書籍後。他開始重新思考從小背到大、卻從未真正理解的《般若心經》，並決定30歲時前往京都修行。修行期間，他每天清晨4點半起床，和約20人一起集體誦經，這段經歷讓他感受到前所未有的秩序與平靜，也讓他萌生把這份感受化為音樂的念頭。某次演出後，一對老夫婦告訴他，聽了他的思鄉歌曲想起了養育他們的人。這句話讓他頓悟：音樂與法會其實在做同一件事——他開始把《般若心經》錄成多層次和聲的音樂作品。