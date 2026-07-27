「蜘蛛俠」做好事　暖男幫輪椅漢過馬路獲表揚(有片)

美國阿肯色州發生一件好人好事，上周二(21日)一名坐輪椅的男子正艱難地橫過寬闊的路口時，一名身穿「蜘蛛俠」服裝的20歲青年，從一輛停在紅燈前的紅色車裡走出來，並迅速將坐輪椅漢推至安全位置。，這善舉被交通攝像頭捕捉並迅速在網上引發熱議。
綜合報道，事發於21日，阿肯色州瓊斯伯勒市(Jonesboro)，當時身穿全套蜘蛛俠服裝的20歲青年Christopher Hellenthal，剛下班駕車至燈位等候交通信號期間，看到輪椅漢在過馬路時遇到困難，便立即落車上前幫助。Christopher在行人過路信號生效前將輪椅漢迅速並安全送到對面行人路，隨後返回車內離開。
「蜘蛛俠」：希望孩子們相信善良和英雄精神的存在
警方在社交媒體上分享了Christopher熱心助人的影片，並感謝他幫助輪椅人士安全通過行人過路處。相關影片在網上瘋傳，並獲得大量讚好。Christopher事後亦被人尋獲，並獲巿場Harold Copenhaver接見頒發瓊斯伯勒市紀念章，以表彰他對本市居民的關懷。Christopher受訪時表示，他當時腎上腺素飆升，並指在繁忙的中午車流中，他必須迅速行動。 他補充說，自己當時就心想，穿著這身衣服，肯定會相當搞笑。他透露，自己從小熱愛漫畫，他穿蜘蛛俠服裝的初衷是希望激勵下一代，讓孩子們相信善良和英雄精神的存在。