伊朗局勢｜美國國部更新傷亡數字　大增至18死624傷

美國國防部近日更新戰爭傷亡資料庫，新增超過140名受傷官兵紀錄，並重新列入日前因伊朗攻擊喪生的4名美軍，使美國自2月28日對伊朗展開軍事行動以來的累計傷亡，攀升至18人死亡、624人受傷。

適用於「自7月7日起」

不過，由於官方數據日前曾無故下滑，引發外界質疑五角大樓是否刻意淡化戰爭代價，已有美國國會議員要求國防部作出交代。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據五角大樓「國防傷亡分析系統」（Defense Casualty Analysis System，DCAS）26日更新的資料，網站新增一項名為「海外行動（Overseas Operations）」的分類，並註明適用於「自7月7日起」的陣亡及受傷官兵統計。