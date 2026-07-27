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出版：2026-Jul-27 13:25
更新：2026-Jul-27 13:25

花豹闖商店　店員被逼以死相搏(有片)

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花豹闖商店，店員被逼以死相搏。(X)

花豹闖商店，店員被逼以死相搏。(X)

印度拉賈斯坦邦日前發生一宗野生動物襲擊事件。一名酒舖店員在早晨開門準備打掃時，一隻花豹竟然闖入店內，朝店員猛撲，立即變成困獸鬥，幸負傷店員機警將豹子反鎖在內，成功逃生。

綜合報道，事發於20日早上約8時40分，25歲店員Sanjay Gurjar如往常一樣，一大早便到酒舖打掃，準備開工。網上影片顯示，一名男子先在店外突然被一隻花豹伏擊撲倒地上，但花豹迅即跳入酒舖。酒舖的CCTV可見當時Gurjar站在櫃檯後方，花豹突然縱身躍過櫃檯，直接撲向Gurjar，狹小的店面瞬間變成格鬥場， Gurjar只能憑藉本能拼命尖叫、抵擋與掙扎，生死之間，Gurjar靈活地跳過櫃檯，擺脫猛獸的魔爪。

一名男子先在店外突然被一隻花豹伏擊撲倒地上。(X) 花豹迅即跳入酒舖。(X) 花豹突然縱身躍過櫃檯，直接撲向Gurjar。(X) 花豹突然縱身躍過櫃檯，直接撲向Gurjar。(X) 狹小的店面瞬間變成格鬥場， Gurjar只能憑藉本能拼命尖叫、抵擋與掙扎。(X) 生死之間，Gurjar靈活地跳過櫃檯，擺脫猛獸的魔爪。(X) Gurjar在逃出店外的千鈞一髮之際，仍機警地拉下門口鐵捲簾，將這隻危險的大型貓科動物困在店內。(X)

店員逃生不忘將花豹反鎖店內

更令人意外的是，雖然Gurjar的臉部、胸部以及雙肩均嚴重受爪傷，但他在逃出店外的千鈞一髮之際，仍機警地拉下門口鐵捲簾，將這隻危險的大型貓科動物困在店內，防止牠衝到街上傷害無辜民眾。當地野生動物救援人員隨後接報到場，對困在店內的花豹發射麻醉針，並順利將牠安全移走。

動物官員表示，這頭雄豹在攻擊Gurjar前，亦曾在森林中攻擊了另一名男子，以及酒舖外的40歲男子Fateh Lal Koli，合共3人受傷，他們已全部被送院接受治療，店主也向媒體證實，Gurjar復原狀況良好。

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