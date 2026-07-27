紐約12歲仔購物遭幫派流彈擊中胸口　身亡前回店內求救

根據閉路電視畫面，中彈後弗雷特斯一手按著胸口，踉蹌衝回店內求救，隨後倒地失去意識，最終傷重不治。警方指出，案發地所地長期是街頭幫派「Trinitarios」及「Sev Side Pinni」勢力範圍，目前正朝幫派火拚方向調查，全力追緝開槍疑犯。

美國紐約發生一宗令人心碎的槍擊案，一名12歲男童騎著新腳踏車，前往住家附近雜貨店，疑遭黑幫駁火的流彈擊中胸口，他按着胸部、踉蹌衝回店內求救，隨後倒地失去意識，最終仍傷重不治。

媽媽徹底崩潰

報道表示，弗雷特斯的父親是紐約市警局退休警佐，一名家族好友哽咽表示：「他的媽媽徹底崩潰了，真的完全崩潰了。」鄰居透露，弗雷特斯的母親因過度悲傷，暫時住進旅館，不敢回到充滿回憶的家中。

更令人鼻酸的是，一名好友表示，事發前一天，她才把女兒原本使用的腳踏車送給弗雷特斯：「我問他想不想要這台腳踏車，他高興地說『謝謝，我要先問媽媽』。媽媽答應後，他真的非常開心。」

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