美國大型企業恢復招聘基層員工 因AI成本高、具局限性

Google母公司Alphabet財務總監Anat Ashkenazi表示，預計持續招聘AI及雲端運算等關鍵投資領域的人才。(資料圖片)

近日愈來愈多美國企業體驗到人工智能(AI)成本高以及具局限性，而恢復招聘，希望透過「人機合作」達到增長目標，並把握新興科技帶來的商機。 《華爾街日報》報道，這種適度擴充人力的做法，與AI時代來臨後的企業營運構想截然相反。之前因經濟前景不明，或相信多類工作可以由AI完成，美國大型企業普遍對增聘人手有保留。但部分企業高層近期表示，AI的成本和局限性，讓企業有增加人手的需求。也有一些企業有意在裁員後重新招聘。 其中，美國政府承包商Booz Allen Hamilton諮詢公司因聯邦合約削減而砍掉數千個職位。截至今年6月30日，員工總數約為3萬900人，較1年前少7.5%，但如今發現旗下服務的需求強勁，尤其在國家安全領域，非常需要具備安全通關許可的人才。

企業招聘｜美國失業救濟申領人數創下1969年以來新低 過去一年半，大型企業深信員工愈少，代表著更快速的增長，美國上市公司因而裁減白領員工，但目前裁員規模正逐步縮小。聯邦數據顯示，美國最近一周的失業救濟申領人數創下1969年以來新低。 人力資源平台Lattice行政總裁Sarah Franklin指出，招聘趨勢的部分變化，也反映出僱主重新體驗到AI能力的極限。不少企業以為AI助理(AI agent)能接手工作，而停止招募基層員工，但後來卻意識到，公司仍需人類與AI一起工作。Franklin說，「擁有程式碼助理工具，不代表不需要聘請工程師」，就像有AI業務助理工具的公司，也需要業務人員。

企業招聘｜美國企業為甚麼恢復招聘基層員工？ 在Lattice的數千間企業中，許多已重啟招聘並釋出多個空缺，尤其是基層職位。Franklin指，企業在基層職位有龐大需求，現在企業已意識到需要AI原生技能的同時，也需要創新、思維不僵化的基層員工，因為這些人職場經驗不多，聘用成本也不會太高。 值得注意的是，幾乎沒有企業打算大規模招聘，不少僱主也表明，正尋找特定類型的人才。 Google母公司Alphabet財務總監Anat Ashkenazi表示，預計持續招聘AI及雲端運算等關鍵投資領域的人才，軟件公司ServiceNow則打算聘用更多「要負責業績的第一線業務主管」，以把握網絡安全等領域的增長動能。人力仲介公司Robert Half行政總裁M. Keith Waddell表示，現況已證明AI對就業市場的衝擊「比部分人憂慮的，來得更溫和」。

企業招聘｜人力資源專家：公司將員工視為可拋棄的資產 然而，隨著AI潛力持續發展，許多情況仍不明朗。其中，麻省理工學院榮譽退休教授、新書《Disposable Workers》作者Paul Osterman質疑：「我們究竟需要更多人，還是更少人？我們不知道，沒有人知道。」他說，許多公司將員工視為可拋棄的資產，在需要時就裁員，或將員工轉為合約或兼職，相信這個動盪時期，這種趨勢仍將持續。