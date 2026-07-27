日本共同社民調：絕大多數受訪者支持女性天皇制度

日媒最新民調顯示，支持「女性天皇」的人數佔壓倒性多數，而即使是日本首相高市早苗支持者，也有超過7成表示贊成，反映出日本政府維持「男系男子」皇位繼承方針，與民眾期待之間出現明顯落差。

77.4%高市支持者贊成

根據日本《共同社》於25日、26日實施的調查，整體而言，不論性別或年齡層，支持承認女性天皇的受訪者皆佔多數。調查顯示，高市支持者中，有77.4%贊成女性天皇制度；而不支持高市者，支持女天皇比例更高達89.6%。

按性別分析，男性支持女性天皇比例為78.3%、女性則為83.6%，按年齡層來看，30多歲以下年輕族群支持率為76.9%、40至50多歲中年族群為81.8%，60歲以上高齡族群則達83.0%。