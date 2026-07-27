日本共同社民調：絕大多數受訪者支持女性天皇制度

日媒最新民調顯示，支持「女性天皇」的人數佔壓倒性多數，而即使是日本首相高市早苗支持者，也有超過7成表示贊成，反映出日本政府維持「男系男子」皇位繼承方針，與民眾期待之間出現明顯落差。
77.4%高市支持者贊成
根據日本《共同社》於25日、26日實施的調查，整體而言，不論性別或年齡層，支持承認女性天皇的受訪者皆佔多數。調查顯示，高市支持者中，有77.4%贊成女性天皇制度；而不支持高市者，支持女天皇比例更高達89.6%。
按性別分析，男性支持女性天皇比例為78.3%、女性則為83.6%，按年齡層來看，30多歲以下年輕族群支持率為76.9%、40至50多歲中年族群為81.8%，60歲以上高齡族群則達83.0%。
《皇室典範》尚未承認
然而，日本17日通過的新版本《皇室典範》修正內容，仍維持高市主張的「男系男子」繼承皇位原則，並未承認女性天皇，引發外界質疑政府政策與社會主流意見存在距離。
日本皇位繼承制度改革長期陷入爭論，一方主張維持傳統「男系男子」制度，以確保皇統延續，但另一方則認為，在皇族人數持續減少的現實下，承認女性天皇是更符合現代社會需求的方案。
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