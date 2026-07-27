高市早苗民望首見五成稱唔知原因　民調主要不滿未能平抑物價

日本首相高市早苗在過去一個星期向媒體公布的民調錄得大幅下跌，部份更是首次跌至5成的水平。在國會她被問及有關原因時，稱不會為各民調的指標作出解釋。不過當中有71%的受訪者不滿她未能應對物價高昂的問題，而日本政府計劃今個星期提出新的減稅方案挽救民望。
根據日本《讀賣新聞》在上周五至周日（24至26日）進行的全國民意調查，高市早苗內閣的支持度跌至57%，比上月的69%下跌12個百分點，是去年10月上台以來最低。報道稱與高市政府於皇室修正案等重要法案的解說不足有關。不過調查中，國民不滿的是應對物價高昂的政策，有71%受訪者不滿政府應對物價高昂的措施，比上月同一個調查急升15個百分點。
在今日（27日）的國會上，高市被在野的中道改革聯盟質問其內閣支持急跌的原因。高市早苗回應表示：「我很難就每一次的民調結果，分析下跌的具體原因。不過每次民調都包含有關政策的問題，我會將這些問題納入考慮，因為這是反映公眾的意願。我不知道（民望下跌）原因。」根據日本全國新聞網（ANN）的調查，高市內閣的支持度亦首次跌穿5成至49.2%，下跌10.9個百分點。
料本周提出降低消費稅措施
鑑於平抑物價是日本人最關心的議題，在執政與在野黨舉行的社會保障國民會議，高市表示：「我了解到（議長提案），該提案包括優先將食品和飲品的消費稅降低至1%，並儘快實施，同時儘早推出與收入掛鉤的詳細福利措施。」據日本媒體報道，高市政府將在今個星期內作出是否減稅的決定，並在黨內進行磋商。預料最快都要到明年4月才會將有關的消費稅從目前的8%降至1%，為期2年。