高市早苗民望首見五成稱唔知原因　民調主要不滿未能平抑物價

日本首相高市早苗在過去一個星期向媒體公布的民調錄得大幅下跌，部份更是首次跌至5成的水平。在國會她被問及有關原因時，稱不會為各民調的指標作出解釋。不過當中有71%的受訪者不滿她未能應對物價高昂的問題，而日本政府計劃今個星期提出新的減稅方案挽救民望。

根據日本《讀賣新聞》在上周五至周日（24至26日）進行的全國民意調查，高市早苗內閣的支持度跌至57%，比上月的69%下跌12個百分點，是去年10月上台以來最低。報道稱與高市政府於皇室修正案等重要法案的解說不足有關。不過調查中，國民不滿的是應對物價高昂的政策，有71%受訪者不滿政府應對物價高昂的措施，比上月同一個調查急升15個百分點。