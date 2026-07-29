尹錫悅涉虛假陳述再被判刑　前執政黨恐遭追討397億補助

南韓前總統尹錫悅涉嫌在第20屆總統大選期間發表不實言論，27日遭首爾法院一審判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。若判決最終確定，國民力量黨恐必須返還當年大選獲得約397億韓圜（約2.14億港元）選舉費用補助。

《韓聯社》報道，首爾中央地方法院今對尹錫悅涉嫌違反《公職選舉法》案件作出一審判決，認定檢方指控部分成立，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。

否認轉介及會面

法院認定，尹錫悅在2021年12月14日參加「寬勳俱樂部」候選人座談會時，曾表示自己「沒有介紹大檢察廳中央調查部出身的李某律師給尹宇鎮前警察局長」，但法院認為該說法屬虛假資訊，因此判定有罪。