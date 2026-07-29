尹錫悅涉虛假陳述再被判刑　前執政黨恐遭追討397億補助

南韓前總統尹錫悅涉嫌在第20屆總統大選期間發表不實言論，27日遭首爾法院一審判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。若判決最終確定，國民力量黨恐必須返還當年大選獲得約397億韓圜（約2.14億港元）選舉費用補助。
《韓聯社》報道，首爾中央地方法院今對尹錫悅涉嫌違反《公職選舉法》案件作出一審判決，認定檢方指控部分成立，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。
否認轉介及會面
法院認定，尹錫悅在2021年12月14日參加「寬勳俱樂部」候選人座談會時，曾表示自己「沒有介紹大檢察廳中央調查部出身的李某律師給尹宇鎮前警察局長」，但法院認為該說法屬虛假資訊，因此判定有罪。
此外，法院也認定尹錫悅於2022年1月17日參加佛教領袖論壇成立活動接受訪問時，聲稱自己是透過黨內人士認識「建真法師」全成培，且沒有與妻子金建希共同見過對方等說法，亦構成散布不實資訊。
當選可獲全額補助
法院採納特別檢察官團調查結果，認為尹錫悅實際上曾將相關律師介紹給尹宇鎮，並且是在金建希介紹下認識全成培，雙方維持超過10年的關係。
報道指出，根據南韓《公職選舉法》，總統候選人若當選，或取得超過15%的得票率，可由中央選舉管理委員會獲得選舉費用全額補助。但若之後因「當選無效力」，刑罰包括被判處罰金100萬韓圜（約5,395港元）以上，政黨則必須返還已領取的全部選舉費用。
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