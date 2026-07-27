美國研究：每日限在9小時內進食 睡前4小時禁食 可望延緩長者認知衰退

美國最新研究顯示，把一天的正餐和吃小食的時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩長者認知能力的衰退。
英國《衛報》報道，這項針對過重或肥胖年長女性的前導性研究發現，與一天進食時間較長的人相比，在限制時間內進食的人，心智能力有改善跡象。
因參與試驗的人數有限，這項發現仍屬初步階段，但日後若有更大規模的研究證實，意味著人們或能透過縮短進食時間、避免睡前進食，保護自身的認知能力。
新澤西州羅格斯大學營養學家Sue Shapses指出，單是減輕體重就有助延緩長者認知衰退，把一天進食時間控制在8至9小時內、睡前4小時不吃東西，還可能帶來「額外益處」。
認知障礙｜可透過改變生活方式預防或延遲認知障礙發病
數據顯示，認知障礙是全球第7大死因，每年導致近200萬人死亡。醫學研究顯示，認知障礙部分風險因素不可避免，例如年齡和基因，但有專家認為近半病例可透過改變生活方式預防或延遲發病。其中，中年肥胖會讓日後患上認知障礙的風險增加30%。
認知障礙｜參與者在上午10時至下午6時之間進食
Shapses進行了一項小型臨床試驗：鼓勵47名年齡介乎50至79歲的過重或肥胖女性，在6個月內每天減少攝取500卡路里熱量。在參與者中，26人被建議將每日進食時間限制在9小時內，這代表她們通常會於上午10時至下午6時之間吃飯。其餘參與者則將進食時間分散在約12小時內。
試驗結束時，兩組參與者都平均減重約7公斤，但進食時間較短的人在空間規劃能力和解決問題等認知測驗中，表現優於對照組。她們在記憶和學習測驗中犯的錯也較少，不過在部分多工處理及反應時間測驗上，兩組表現沒有顯著差異。
認知障礙｜或有助長者改善記憶力 減少犯錯
Shapses指出，這些效果「有限」，但研究結果暗示，限制進食時間或許有助改善日常記憶力，並減少與記憶、注意力和問題解決有關的錯誤。
相關研究結果近日於美國營養學會馬里蘭州年會上發表。