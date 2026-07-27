美國研究：每日限在9小時內進食 睡前4小時禁食 可望延緩長者認知衰退

美國一項研究發現，把一天的正餐和吃小食的時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩長者認知能力的衰退。(互聯網)

美國最新研究顯示，把一天的正餐和吃小食的時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩長者認知能力的衰退。

英國《衛報》報道，這項針對過重或肥胖年長女性的前導性研究發現，與一天進食時間較長的人相比，在限制時間內進食的人，心智能力有改善跡象。

因參與試驗的人數有限，這項發現仍屬初步階段，但日後若有更大規模的研究證實，意味著人們或能透過縮短進食時間、避免睡前進食，保護自身的認知能力。

新澤西州羅格斯大學營養學家Sue Shapses指出，單是減輕體重就有助延緩長者認知衰退，把一天進食時間控制在8至9小時內、睡前4小時不吃東西，還可能帶來「額外益處」。