人道還是縱容？男子涉洗黑錢及販毒 竟因「女兒尿床」為由免遣返｜英國社會

一名曾因涉及洗黑錢及販毒而多次被判監的阿爾巴尼亞男子，近日在英國移民上訴案中獲裁定可暫時留在英國，理由是其女兒因父親入獄期間受到影響，出現尿床問題並需要接受治療。案件引起外界關注。

38歲的科卡(Shpresim Koka)於2001年、14歲時抵達英國，當時自稱是來自科索沃的難民。2017年，科卡因參與洗黑錢毒品集團、交收逾30萬鎊黑錢，而被拘捕，並判監21個月。服刑後，他原須被遣返出境，然而卻遲遲未被遣返。及至2022年，他再因干犯涉及可卡因販運的罪行，被判監禁3年。