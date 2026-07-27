人道還是縱容？男子涉洗黑錢及販毒 竟因「女兒尿床」為由免遣返｜英國社會

一名曾因涉及洗黑錢及販毒而多次被判監的阿爾巴尼亞男子，近日在英國移民上訴案中獲裁定可暫時留在英國，理由是其女兒因父親入獄期間受到影響，出現尿床問題並需要接受治療。案件引起外界關注。
38歲的科卡(Shpresim Koka)於2001年、14歲時抵達英國，當時自稱是來自科索沃的難民。2017年，科卡因參與洗黑錢毒品集團、交收逾30萬鎊黑錢，而被拘捕，並判監21個月。服刑後，他原須被遣返出境，然而卻遲遲未被遣返。及至2022年，他再因干犯涉及可卡因販運的罪行，被判監禁3年。
在最新的上訴案中，科卡向法庭表示，其女兒因尿床問題需要接受「治療性介入」(therapeutic intervention)，而女兒尿床的情況，在他入獄期間進一步惡化。
法庭指遣返對女兒造成「過度嚴苛」影響
第一級審裁處移民法庭今年2月裁定，遣返科卡將對其女兒造成不成比例的影響，「對她造成的影響將是『過度嚴苛』(unduly harsh)」，因此裁定科他可繼續留在英國。
消息令反移民呼聲日益高漲英國社會譁然，據報英國內政部據悉已對該裁決提出挑戰，目前已下令重新舉行聆訊。
網民︰全世界也笑了
移民政策倡議組織「移民管制中心」（Centre for Migration Control）的Robert Bates表示：「這名罪犯絕不能被允許繼續禍害英國街頭，「其女兒大可跟他一起返回阿爾巴尼亞。」有網民對法庭的裁決感驚訝，「全世界也笑了」、「你不能再信這個國家的司法體系了，販毒OK，但超速就完蛋了」、「允許他留下來對其他人的子女造成的影響，遠比尿床嚴重得多」。