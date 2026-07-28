俄烏戰爭｜烏克蘭與歐洲盟友開發芙蕾雅反彈道飛彈系統 成本較美製愛國者系統低

為降低對美國製愛國者防空系統的依賴，烏克蘭正與歐洲盟友合作推動代號「芙蕾雅」（Freyja）的新一代反彈道飛彈防禦系統，並設定於2027年上半年完成首個原型，希望打造成本更低、可由歐洲自主生產的攔截系統。 目標2027年上半年完成原型 《路透社》報道，負責「芙蕾雅」計畫的烏克蘭國家安全暨國防委員會（NSDC）副秘書Davyd Aloian表示，負責評估研發成本的國際指導委員會即將召開首次會議，正式展開計劃，盼於明年上半年完成一套已能展現初步實際成果的原型系統。

兩周前，包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiyy）在內的10個歐洲國家領袖，以及約12家國防企業代表，已在巴黎正式成立反彈道飛彈合作聯盟，推動「芙蕾雅」計劃。澤連斯基曾形容，「芙蕾雅」就像「Lego」，把歐洲各國最優秀的防衛技術組合成一套完整的反飛彈系統。

意大利法國瑞典等多國公司參與 報道指出，根據規劃，烏克蘭負責提供發射平台及攔截飛彈，盟國提供現代化雷達、感測器、飛彈導引與控制電子技術等關鍵能力。目前參與計畫的企業包括生產SAMP/T防空系統的Eurosam、意大利國防集團Leonardo、法國Thales以及瑞典Saab等歐洲主要軍工企業。 Aloian表示，「芙蕾雅」最大的特色在於採用開放式系統架構（Open Architecture），允許各國依需求整合不同廠商設備，「如果丹麥希望搭配本國Weibel公司的雷達，可以；如果瑞典希望使用Saab系統，也完全沒有問題。」