歐洲山火｜法國山火形成「火積雲」產生閃電雷暴 距離酒鄉波爾多僅11公里(有片)

歐洲山火在高溫下不斷蔓延，消防員疲於奔命撲火。法國西南部的山火已直逼酒鄉波爾多(Bordeaux)南面大門，距離僅11公里。當地山火猛烈到可自行生成產生閃電雷暴的「火積雲」(pyrocumulonimbus)，有居民稱於凌晨2時手機的警報訊息響起，急忙執拾貴重物品與父母撤離。另有農夫周日(26日)自行組成救火隊，公路上可見水車車隊駛往火場協助消防員撲火。在法國，近80%的消防員屬自願性質，即約有25萬人。

法國山火｜法國二戰後最大山火

法國山火已燒毀4.2萬公頃土地，是自二戰以來最大山火之一。總統馬克龍周一召開內閣緊急會議商討對策。有居於波爾多附近的英國人向英國廣播公司(BBC)稱，其家園像戰區，而有波爾多市民指市內遭「濃厚煙霧」籠罩，民眾外出開始戴口罩，大家有點緊張和害怕。波爾多鄰近的吉倫特省(Gironde)已有約22萬人因山火撤離，報道指當地將降雨料可減慢火勢向波爾多蔓延，但當地本周稍後預測氣溫達攝氏40度，或助長山火燃燒。有官員警告，吉倫特省山火似乎會持續「很多個星期」，要完全熄滅恐需時數月。波爾多市郊地區Cestas的市長稱，從未見過如此大面積的山火。