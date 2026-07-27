日本人氣小猴Punch 1歲生日又玩又瞓 粉絲湧進動物園慶生(有片)

Punch遭母猴遺棄，更被猴群排擠，園方今年1月嘗試讓牠回到猴群，但其他猴子似乎仍對牠有戒心，一時難以融入。

日本獼猴Punch去年7月26日出生，不久後便遭到母猴棄養，由飼養員哺育。為填補失去的母愛，Punch常抱著一隻紅毛猩猩公仔走來走去，甚至攬著公仔睡覺，可愛模樣引發關注，粉絲遍布國內外。

日本千葉縣市川市動植物園的人氣小猴「Punch」周日(26日)迎來1歲生日，大批粉絲湧進園區為牠慶生，場面熱鬧。

Punch周日1歲生日，跟平時一樣與猴子們嬉戲打鬧，也在牠最喜歡的岩山凹槽裡午睡，現場不少粉絲與遊客直呼「好可愛」。

當時園方在X官方帳號使用「#加油Punch君」(#がんばれパンチ)主題標籤，希望網民為牠打氣，得到了熱烈迴響。

園方表示，Punch體重從出生時約500克增至約3公斤，毛色也漸漸從深灰，變為與成年獼猴相同的棕色。

在生日派對上，園方除了播放記錄Punch成長歷程的影片，也展出從國內外收到的2,500張祝賀留言卡，現場還設有留言板，供給民眾寫下祝福語句，一同為Punch慶生。

一名每星期都從東京來探望Punch的30多歲女性表示：「Punch總是給我滿滿的活力與幸福感。最近看到牠能跟朋友們開心玩耍，還會露著肚子睡覺，讓人覺得很窩心。」

市川市動植物園的安永崇課長表示：「非常高興Punch能在這麼多人的喜愛下度過1歲生日。目前仍在幫助牠融入猴群，未來我們也會繼續細心照顧牠。」