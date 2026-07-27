伊朗局勢｜伊朗：無要求恢復和談 沙特擊落來自伊拉克無人機

美國自上周末起連續3天暫停攻擊伊朗，官方說法是讓兩國有談判空間。伊朗外交部發言人巴加埃周一(27日)在記者會上稱，雙方仍透過中間人傳遞訊息，伊朗未放棄外交途徑解決事件，但要求與美國恢復和談的報道屬捏造，強調「那不是我們(伊朗人)的DNA」。伊朗日前稱，只要美方停止攻擊，伊方也會停止。不過，約旦和沙特阿拉伯周一仍遭空襲，沙特稱擊落來自伊拉克武裝組織的無人機，該組織獲伊朗支持，目標是沙特的石油設施。

新一輪美伊互相攻擊維持了13天，美國總統特朗普政府被指因顧慮彈藥庫存而暫時「收兵」。美國駐聯合國大使沃爾茲周日接受霍士新聞訪問時否認攔截武器庫存不足之說，重申特朗普暫停空襲伊朗是給予談判一些空間。他同時強調美國仍有多個戰事升級的選項，包括攻擊伊朗的基礎設施、供應革命衛隊的能源設施，以及他們的戰事經濟。不過，專家質疑美伊兩國的彈藥是否可供他們長期作戰。有參與調停的區內官員稱，外交斡旋正在進行中，美伊停止攻擊發出正面訊息，可助局勢降溫。