歐洲山火｜法國山火料至少數周才撲滅　馬房緊急放生十數馬匹(有片)

法國內政部長努內茲表示當地西南部的山火範圍沒再擴大，當地消防員爭取在新一輪熱浪本周來臨前，遏止山火蔓延，但估計，可能需要數周甚至數月才能完全撲滅山火。 法國西南部的吉倫特省，消防部門繼續動用飛機和多架消防車向林木灑水。當地山火範圍達到42000公頃，距離紅酒產地波爾多的城區更只有約15公里，附近一帶一度撤離22萬人。法國總統馬克龍星期一召開緊急會議商討，又到西南部一個協調中心視察，指法國正面對一場前所未有的山火，感謝消防員努力撲救，但警告未來數個星期情況仍嚴峻，呼籲他們堅持下去。

馬術中心職員放手一搏釋放十數匹馬 比斯卡羅斯(Biscarrosse)一個馬術中心，早前由於山火逼近，因為煙霧、高溫以及火焰的蔓延速度，令中心難以運用拖車疏散中心所有馬匹，工作人員23日決定放手一搏，釋放十數匹馬，給予牠們生存的機會。網上影片顯示，十數匹駿馬在比斯卡羅斯鎮的街道上飛奔，逃離身後滾滾濃煙和熊熊烈焰。有報道指，大多數馬匹在社區的幫助下被找回，並被帶到安全的地方。

🇫🇷 An equestrian center in Biscarrosse, southwestern France, released its horses as wildfire approached



Staff gave the animals a chance to survive and opened the gates because smoke, heat, and the speed of the flames made trailer evacuation impossible.pic.twitter.com/fOjvpiGLdd — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026