加拿大網紅安樂死離世終年49歲　告別影片稱阿茲海默症痛苦

加拿大TikTok網紅Rebecca Luna因罹患早發性阿茲海默症接受安樂死

加拿大TikTok網紅Rebecca Luna因罹患早發性阿茲海默症（Alzheimer's disease），於7月25日下午在家人陪伴下以接受安樂死，終年49歲。她的大女Maya透過母親帳號發布最後一條短片證實這個消息，並向長期關注的粉絲致謝，同時請求大眾尊重私隱。 Rebecca Luna生前住在加拿大卑詩省維多利亞市，育有2名子女。她於2025年4月公開確診早發性阿茲海默症，之後便持續透過TikTok分享抗病日常，記錄病情變化與生活點滴，希望讓更多人認識這項疾病，也為許多正在照顧失智家人的網友帶來鼓勵，累積逾4.7萬粉絲追蹤。

症狀包括忘帶鎖匙 Rebecca Luna曾透露，自己40多歲後期便開始出現症狀，包括與人聊天時常突然失神，以及經常忘記鎖匙等隨身物品放在哪裡。直到46歲正式確診早發性阿茲海默症，醫生當時評估她預估壽命約剩5至7年。然而，她坦言病情惡化的速度遠超出預期，「衰退的速度比我想像中還快」。

今年7月初，Rebecca Luna拍片宣布已決定申請加拿大合法的「醫療協助死亡」制度。她希望能在病情尚未完全惡化、仍保有自我意識與尊嚴時，好好向家人道別，而不是等到疾病完全奪走人格與記憶。在符合資格並完成醫療團隊審核後，她依照自己的意願選擇結束生命。 在生前最後一條影片中，Rebecca Luna以平靜卻堅定的語氣說道：「這是一個艱難的決定，因為我活在一個感受不到舒適、安全與美好的身體裡，這種感覺真的很痛苦。現在該是我先為自己著想的時候了，而這是我這輩子從未做過的事。」

Rebecca Luna離世後，大批粉絲紛紛湧入社群媒體留言區悼念。粉絲表示，她勇敢公開罹病歷程，不僅讓更多人認識早發性阿茲海默症，也帶給許多病友及家屬力量，留言區充滿「謝謝妳帶來的勇氣」、「願妳不再受病痛折磨」、「一路好走」等不捨與祝福之聲。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章