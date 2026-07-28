珍惜生命｜無法接受祖母去世　孫兒抱屍齊進火化爐(慎入/有片)

印度孟加拉邦發生一宗駭人事件。一名30歲男子疑因無法接受祖母去世，在告別式上疑因悲傷過度，竟在遺體送入火化爐時，突然撲去拘住遺體，試圖跟隨祖母一同進入高溫的火化爐裡，驚悚畫面令現場親友震驚。

綜合報道，事發於20日晚間，1名年長婦人的遺體從印孟邊境地區運抵納瓦德維帕大火葬場(Navadvipa Mahashmashan)，家屬與親友到場出席告別儀式。儀式結束後，火葬場工作人員將遺體放置在推車上，準備推入電氣火化爐。就在火化爐門開啟、推車緩緩往前移動的瞬間，死者的30歲孫子Indrajit Biswas突然撲到祖母遺體上，隨著推車一同靠近火化爐。突如其來的變故讓現場爆發尖叫聲，工作人員立即切斷電源，衝上前將Indrajit Biswas拉了出來。