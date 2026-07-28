登山杖貫穿身體　男護士徒步6.5小時走16公里自救(有片)

美國一名32歲急診室男護士，日前與友人攀登蒙大拿州最高峰花崗岩峰(Granite Peak)期間，不慎滑倒導致登山杖刺穿身體，他憑藉其醫護專業判斷傷勢，沒有貿然拔出登山杖，忍痛徒步超過16公里、花了約6個半小時下山求救，最後順利送院治療。
綜合報道，事發於當地20日，男護士David Cifaldi與2名友人攀登花崗岩峰，走到海拔約1萬1800英尺處時，David不慎失足滑倒，導致登山杖直接插入他的左臂下方側身，從背部下方穿出。David當下本能地先確認自己沒有大量出血，也沒有頭暈、呼吸困難等危及生命的症狀，判斷登山杖並未傷及要害，因此按急救指引，沒有將登山杖拔出，以免造成更嚴重的出血。David決定徒步16公里，途中穿越雪地、巨石區等崎嶇地形，同行友人一邊利用衛星通訊器聯絡搜救人員，一邊陪伴David步行下山，並持續觀察他的身體狀況。
事主冀盡快康復 明年再挑戰未完的登山計劃
歷經約6.5小時後，David終於成功下山，被送往醫院接受治療，醫生順利將登山杖取出，目前David仍在術後復原中，希望能盡快返回醫院工作。面對龐大的醫療費用，友人也替David設立GoFundMe募款，募款目標為1萬美元。David事後坦言：「我覺得自己非常幸運，如果傷口再偏一點，結果可能完全不同」，而儘管經歷了這場驚險意外，David仍表示，等身體康復後，希望明年能再次挑戰花崗岩峰，完成這次沒有成功的登山計畫。