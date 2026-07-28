登山杖貫穿身體　男護士徒步6.5小時走16公里自救(有片)

美國一名32歲急診室男護士，日前與友人攀登蒙大拿州最高峰花崗岩峰(Granite Peak)期間，不慎滑倒導致登山杖刺穿身體，他憑藉其醫護專業判斷傷勢，沒有貿然拔出登山杖，忍痛徒步超過16公里、花了約6個半小時下山求救，最後順利送院治療。

綜合報道，事發於當地20日，男護士David Cifaldi與2名友人攀登花崗岩峰，走到海拔約1萬1800英尺處時，David不慎失足滑倒，導致登山杖直接插入他的左臂下方側身，從背部下方穿出。David當下本能地先確認自己沒有大量出血，也沒有頭暈、呼吸困難等危及生命的症狀，判斷登山杖並未傷及要害，因此按急救指引，沒有將登山杖拔出，以免造成更嚴重的出血。David決定徒步16公里，途中穿越雪地、巨石區等崎嶇地形，同行友人一邊利用衛星通訊器聯絡搜救人員，一邊陪伴David步行下山，並持續觀察他的身體狀況。