男子想用彩券還債　老婆及時阻止竟中40萬元

美國馬里蘭州一名男子原本打算用一張尚未刮開的刮刮樂彩券，抵償欠朋友的40美元(約313港元)債務，詎料被妻子出手阻止。事後他刮開彩券，竟幸運中了5萬美元(約39.2萬港元)獎金。

馬里蘭州彩券局公布資訊，居住在坎伯蘭(Cumberland)的空軍退伍軍人John Hamilton Jr.，本月3日在一間便利商店買了一張50美元(約392港元)的「LUXE」刮刮樂彩券，隨手放進口袋裡。隔天John遇到欠對方40美元的朋友，就想起口袋裡那一張未刮開的彩券，便打算直接把彩券交給對方抵債。他回憶，當時還告訴朋友：「裡面說不定會有獎。」就在他準備把彩券遞出去時，妻子突然伸手攔下，阻止他把彩券送人。John表示，妻子的舉動讓他改變主意，決定自己先刮開確認是否中獎。John坐回車內刮開部分塗層，發現似乎中了獎，但一時間無法確認金額，於是返回購買彩券的便利商店，請收銀員協助查看。收銀員看過後表示，看起來確實有中獎，並建議他把剩餘部分全部刮開，直到收銀員掃描條碼確認後，證實這張彩券價值5萬美元，John憶述：「我當時呆住了。」