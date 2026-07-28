男子想用彩券還債　老婆及時阻止竟中40萬元

美國馬里蘭州一名男子原本打算用一張尚未刮開的刮刮樂彩券，抵償欠朋友的40美元(約313港元)債務，詎料被妻子出手阻止。事後他刮開彩券，竟幸運中了5萬美元(約39.2萬港元)獎金。
馬里蘭州彩券局公布資訊，居住在坎伯蘭(Cumberland)的空軍退伍軍人John Hamilton Jr.，本月3日在一間便利商店買了一張50美元(約392港元)的「LUXE」刮刮樂彩券，隨手放進口袋裡。隔天John遇到欠對方40美元的朋友，就想起口袋裡那一張未刮開的彩券，便打算直接把彩券交給對方抵債。他回憶，當時還告訴朋友：「裡面說不定會有獎。」就在他準備把彩券遞出去時，妻子突然伸手攔下，阻止他把彩券送人。John表示，妻子的舉動讓他改變主意，決定自己先刮開確認是否中獎。John坐回車內刮開部分塗層，發現似乎中了獎，但一時間無法確認金額，於是返回購買彩券的便利商店，請收銀員協助查看。收銀員看過後表示，看起來確實有中獎，並建議他把剩餘部分全部刮開，直到收銀員掃描條碼確認後，證實這張彩券價值5萬美元，John憶述：「我當時呆住了。」
幸運兒：若非妻子阻止 幸運彩券早已交到朋友手中
John於21日前往馬里蘭州彩券總部領獎時透露，確認中獎後，第一時間便打電話給妻子，因為若不是妻子及時阻止，這張幸運彩券早已交到朋友手中。John表示，將利用這筆獎金償還房屋貸款，並計畫帶3名年紀最小的孩子搭乘迪士尼郵輪旅遊。據馬里蘭州彩券局指出，中獎彩券來自今年2月推出的「LUXE」刮刮樂遊戲，最高頭獎為500萬美元。截至22日，仍有兩張500萬美元頭獎彩券尚未開出，另有多項高額獎金等待幸運得主領取。