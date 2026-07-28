夫婦帶狗遠足遇熊驚心對峙　脫險卻面臨最高19萬元罰款(有片)

加拿大一對夫婦早前帶著愛犬到艾伯塔省班夫(Banff)國家公園遠足期間，竟然遭一隻棕熊尾隨，經過一番對峙，他們雖然幸運地脫險，但隨即被當局起訴，原因是未有為寵物拴上牽引繩，令夫婦二人面臨最高25,000美元(19.6萬港元)的罰款，事件引起網民熱議。

綜合報道，事發於19日，來自華盛頓州的女子Brook Koski與丈夫Kraig，當時帶著愛犬「Lola」在步道上跑，丈夫在前面，最先遇上棕熊。Brook所拍攝的影片顯示，Kraig面向棕熊，同時催促Lola後退，可見熊在後面緩慢跟隨。Brook憂心提醒丈夫：「Kraig，你距離太近了……們該怎麼辦？我們得離開這條步道」，期間不住召喚沒有拴牽引繩的Lola，Lola雖然好奇和緊張，仍聽從Brook的指令，至於Kraig則殿後，舉起雙手裝出巨大體型，向棕熊咆哮威嚇，這對夫婦最終成功將熊嚇退回樹林，但Brook 坦言這次經歷令她感到非常恐懼。影片於21日上載網上，立即被瘋傳，影片更獲得數百萬次觀看次數。