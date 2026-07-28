夫婦帶狗遠足遇熊驚心對峙　脫險卻面臨最高19萬元罰款(有片)

加拿大一對夫婦早前帶著愛犬到艾伯塔省班夫(Banff)國家公園遠足期間，竟然遭一隻棕熊尾隨，經過一番對峙，他們雖然幸運地脫險，但隨即被當局起訴，原因是未有為寵物拴上牽引繩，令夫婦二人面臨最高25,000美元(19.6萬港元)的罰款，事件引起網民熱議。
綜合報道，事發於19日，來自華盛頓州的女子Brook Koski與丈夫Kraig，當時帶著愛犬「Lola」在步道上跑，丈夫在前面，最先遇上棕熊。Brook所拍攝的影片顯示，Kraig面向棕熊，同時催促Lola後退，可見熊在後面緩慢跟隨。Brook憂心提醒丈夫：「Kraig，你距離太近了……們該怎麼辦？我們得離開這條步道」，期間不住召喚沒有拴牽引繩的Lola，Lola雖然好奇和緊張，仍聽從Brook的指令，至於Kraig則殿後，舉起雙手裝出巨大體型，向棕熊咆哮威嚇，這對夫婦最終成功將熊嚇退回樹林，但Brook 坦言這次經歷令她感到非常恐懼。影片於21日上載網上，立即被瘋傳，影片更獲得數百萬次觀看次數。
公園管理局：不為寵物拴牽引繩 對寵物和野生動物都構成風險
不過，加拿大公園管理局隨後表示，將對這對夫妻提出起訴。加拿大公園管理局路易斯湖、幽鶴和庫特尼地區辦事處發言人解釋，影片中男子帶著防熊噴霧和一隻未拴繩的小狗，而編號為142的灰熊正沿著小路向他們走來。由於在國家公園內不給寵物拴上牽引繩，會對寵物和野生動物都構成風險。熊和其他野生動物可能會對它們視為威脅的狗做出攻擊性反應，導致狗受傷甚至死亡，而他們在影片中有足夠的時間抓住寵物犬，並給牠拴上牽引繩。報道提到，當地法律規定，在國家公園內，人們必須用不超過3公尺的牽引繩拴住寵物。如果罪名成立，這對夫妻可能面臨最高25,000美元的罰款。
A couple had a frighteningly close encounter with a bear while walking a trail with their dog just outside of Banff, Alberta, on Sunday, July 19.— Eyewitness News (@ABC7NY) July 23, 2026
Washington resident Brook Koski told Storyful that her husband, Kraig, initially encountered the bear on his own while jogging ahead… pic.twitter.com/5uJgLZ1MRq