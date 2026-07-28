波音737MAX座椅未正確安裝恐阻通道拖慢疏散 美FAA勒令修正

美國聯邦航空管理局(FAA)周一(27日)表示，在美國註冊的數百架波音737 MAX客機座椅安裝不正確，必須修正。

路透社報道，聯邦航空管理局表示，若不處理，該等波音737 MAX客機的座椅在緊急迫降時，恐導致乘客和機組人員受傷，或擋住機艙通道拖慢疏散。

波音737 MAX｜指令適用於453架美國註冊波音737 MAX客機

聯邦航空管理局發布這項草擬中的適航指令，將適用於453架在美國註冊的波音737 MAX客機。聯邦航空管理局僅對美國航空公司有管轄權，但外國主管機構通常會在適用情況下遵從FAA發布的指令。