波音737MAX座椅未正確安裝恐阻通道拖慢疏散 美FAA勒令修正

美國聯邦航空管理局(FAA)周一(27日)表示，在美國註冊的數百架波音737 MAX客機座椅安裝不正確，必須修正。
路透社報道，聯邦航空管理局表示，若不處理，該等波音737 MAX客機的座椅在緊急迫降時，恐導致乘客和機組人員受傷，或擋住機艙通道拖慢疏散。
波音737 MAX｜指令適用於453架美國註冊波音737 MAX客機
聯邦航空管理局發布這項草擬中的適航指令，將適用於453架在美國註冊的波音737 MAX客機。聯邦航空管理局僅對美國航空公司有管轄權，但外國主管機構通常會在適用情況下遵從FAA發布的指令。
波音737 MAX｜座椅組件未正確安裝在座椅軌道上
聯邦航空管理局在適航指令中表示，他們接獲通報指部分乘客座椅組件未正確安裝在座椅軌道上。這代表若遇到負載增加、亂流或緊急降落情況，座椅組件可能會從軌道脫離，「若不處理，這種情況恐導致乘客和機組人員在緊急降落時受傷，或阻礙通道拖慢疏散」。
波音737 MAX｜波音：去年12月已向營運商發布指引
聯邦航空管理局表示，每架波音737 MAX客機最多可能裝有69組安裝在軌道上的乘客座椅組件，修正每組預計需用1個工時，且毋須更換零件。但該局未有說明航空公司需要多快修正這個問題。
波音發言人發電郵回應指，波音公司去年12月就相關問題向營運商發布指引，「我們支持聯邦航空管理局將這項指引列為強制要求」。
波音在行政總裁奧特伯格(Kelly Ortberg)帶領下致力提升生產的質量。2024年初，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機在飛行途中艙門脫落，暴露生產品質問題。