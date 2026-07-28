泰國清邁愛滋病毒個案增加惹關注 平均日增2宗 累計近2.4萬宗｜泰國旅遊

愛滋病病毒(HIV)傳播仍是泰國旅遊勝地清邁重要的公共衛生問題，清邁府公共衛生辦公室表示，清邁累計約有2萬3,900宗愛滋病病毒感染個案，每年新增約700宗，平均每天新增近2宗。

《曼谷郵報》周一(27日)報道，愛滋病病毒的傳播已不再侷限於特定族群，而是擴散至更廣泛的人群，尤其是外籍勞工及少數民族。由於語言隔閡、醫療權益有限、缺乏身份證件以及擔心遭受社會歧視等因素，這些弱勢族群往往拖延或避免接受愛滋病病毒篩查及治療。

報道引述清邁府公共衛生辦公室資料，從事性工作的少數民族男性的愛滋病病毒感染率達3.6%，顯示這些族群在預防措施及醫療服務方面仍存在缺口。