泰國清邁愛滋病毒個案增加惹關注 平均日增2宗 累計近2.4萬宗｜泰國旅遊

愛滋病病毒(HIV)傳播仍是泰國旅遊勝地清邁重要的公共衛生問題，清邁府公共衛生辦公室表示，清邁累計約有2萬3,900宗愛滋病病毒感染個案，每年新增約700宗，平均每天新增近2宗。
《曼谷郵報》周一(27日)報道，愛滋病病毒的傳播已不再侷限於特定族群，而是擴散至更廣泛的人群，尤其是外籍勞工及少數民族。由於語言隔閡、醫療權益有限、缺乏身份證件以及擔心遭受社會歧視等因素，這些弱勢族群往往拖延或避免接受愛滋病病毒篩查及治療。
報道引述清邁府公共衛生辦公室資料，從事性工作的少數民族男性的愛滋病病毒感染率達3.6%，顯示這些族群在預防措施及醫療服務方面仍存在缺口。
愛滋病｜為甚麼近半數新增HIV病例是年輕人？
另外，15至24歲年輕人也是需關注的族群。報道指，泰國約49%的新增HIV感染病例屬於該年齡層。官員認為，這與性行為模式改變、對HIV預防認知不足，以及缺乏照護青少年的醫療服務有關。
愛滋病｜男同志交友模式可能增加HIV感染風險
此外，25至49歲成年人仍是新增感染人數最多的年齡層。由於這族群社交及性活動較活躍，因此仍是當局推動衛生教育的重點對象。
資料顯示，61.9%的男同性戀者透過交友軟件認識陌生人並發生性行為，這種性行為模式可能增加感染HIV及其他性病的風險，包括猴痘。