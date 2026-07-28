伊朗影片點名梅拉尼婭拜倫　鼓吹暗殺特朗普妻兒引關注

這段影片標題被稱為「如何殺死梅拉尼婭」（How to Kill Melania Trump），影片畫面疑似蒐集梅拉尼婭在紐約市活動及車隊行程的影像，並點出她可能前往的地點及經常光顧的精品店，暗示相關資訊可被潛在攻擊者利用。

美伊緊張局勢持續升高之際，伊朗近日流出一段引發爭議的宣傳影片，影片中竟將美國總統特朗普的妻子、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）及其兒子拜倫（Barron Trump）列為目標，內容甚至出現鼓動暗殺梅拉尼婭的訊息，引發外界對特朗普家族安全的高度關注。

影片甚至提及利用有毒物質對梅拉尼婭發動攻擊的可能性，內容被指具有明顯的煽動暗殺意味。影片最後更以威脅性字眼點名拜倫，警告「這只是開始」，並向拜倫說「等著我們」，使事件進一步受到關注。

報道指出，這段影片據稱由與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的媒體發布，且部分畫面疑似使用AI生成技術製作。目前尚不清楚影片是否代表伊朗政府的正式立場，但相關內容已被視為針對特朗普家族的直接威脅。

美伊關係正處於高度緊張狀態。近期伊朗境內也曾出現針對特朗普及其家人的挑釁性宣傳，包括展示特朗普家族遭殺害的虛構畫面及相關威脅標語，反映雙方衝突升高後，針對特朗普家族的敵意宣傳明顯增加。

此外，特朗普本人過去也曾面臨與伊朗相關的安全威脅。隨著最新影片曝光，美國相關安全單位對特朗普家族成員的保護再次受到外界關注。據報導，美國特勤局持續為特朗普家族成員提供全天候安全維護。