伊朗局勢｜路透：戰事支持度創新低　特朗普目標不明確

美國總統特朗普政府持續推動對伊朗軍事行動之際，最新路透社／益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，美國民眾對這場戰事的支持度持續低迷，僅約3成受訪者表示支持美國對伊朗的戰爭；與此同時，多數民眾認為特朗普政府並未清楚說明軍事行動的具體目標。

根據民調結果，僅約三分之一美國民眾支持目前與伊朗的戰事，這也是這場持續數月的衝突爆發以來，支持度最低的調查結果之一。更有69%的受訪者認為，特朗普並未充分向美國民眾解釋這場軍事行動究竟要達成甚麼目標，其中共和黨支持者也有約40%持相同看法。