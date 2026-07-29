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出版：2026-Jul-29 09:45
更新：2026-Jul-29 09:45

伊朗局勢｜路透：戰事支持度創新低　特朗普目標不明確

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伊朗連續六天遭美軍空襲。（圖／路透）

伊朗連續六天遭美軍空襲。（圖／路透）

美國總統特朗普政府持續推動對伊朗軍事行動之際，最新路透社／益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，美國民眾對這場戰事的支持度持續低迷，僅約3成受訪者表示支持美國對伊朗的戰爭；與此同時，多數民眾認為特朗普政府並未清楚說明軍事行動的具體目標。

根據民調結果，僅約三分之一美國民眾支持目前與伊朗的戰事，這也是這場持續數月的衝突爆發以來，支持度最低的調查結果之一。更有69%的受訪者認為，特朗普並未充分向美國民眾解釋這場軍事行動究竟要達成甚麼目標，其中共和黨支持者也有約40%持相同看法。

即將迎來中期選舉

民調顯示，美國民眾對戰事目的感到困惑之際，特朗普的整體施政支持率略有回升，但戰爭造成的軍事傷亡、能源價格上漲及經濟壓力，仍可能進一步影響美國民眾對政府的觀感。

報道指出，目前已有18名美軍士兵在相關衝突中喪生，區域內的傷亡人數更高達數千人。隨着戰事延續，特朗普政府面臨的政治壓力也逐步升高，尤其美國即將迎來中期選舉，外交與軍事政策可能成為選民關注的重要議題。

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阻止取得核武能力

特朗普政府則持續為軍事行動辯護，強調採取行動是基於美國國家安全考量，並主張必須阻止伊朗取得核武能力。

這項路透社／益普索民調於7月底進行，共訪問1,246名美國成年人，調查誤差幅度約為正負3個百分點。結果顯示，隨着戰事拖延，美國社會對政府戰略目標的疑慮升高，特朗普如何向選民說明戰爭必要性及未來走向，恐成為後續政治攻防的關鍵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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