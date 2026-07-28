日本地震｜熊本7.1級地震AEON商場爆炸約30人被困　對岸長崎發生山體滑坡

【21:00更新】發生爆炸的熊本嘉島町AEON，當地救援人員已救出4人，並送到當地醫院。當地警察表示，估計現場有約20至30人被困，暫時未有死亡報告。上益城郡消防署表示，有關大樓的2樓部份出現倒塌，並繼續進搜救。目前救出的4人年齡20多至40多歲，救出時清醒。目前熊本、佐賀以及福岡3個縣派出50隊消防隊到場救援。 另外，日本製紙在八代的工場在地震中受損，並發生煙囪倒塌，據報道現場約有8人需要救援，未知傷亡情況。

熊本機場晚上重開跑道 【19:00更新】熊本機場的跑道在當地晚上7時宣布重開，不過所有日本國內線航班已經取消，而國際航班就需要向航空公司查詢。發生爆炸的熊本嘉島町永旺商場，位置商場1樓的蔦屋書店證實店內沒有人受傷，而日本媒體報道，該商場佔地22.4萬平方米，分為兩層，共有超過160間店舖以及電影院。 在鄰近的長崎縣，當地島原市的眉山出現山體滑坡。島原市政府表示，滑坡發生在眉山的東面，消防正在了解受受災情況。而當地下午亦派出飛機到當地了解災情。

日本政府再成立災害對策辦公室 【18:20更新】日本內閣官房長官木原稔表示，已收到熊本縣知事提出要求派出自衛隊協助救災的請求，並已經派出自衛隊到當地活動。日本政府已成立「非常災害對策辦公室」，這是自2024年的能登大地震後，再次設立有關辦公室。日本氣象廳將今次地震命名為「令和8年熊本地震」。當局表示目前未知道與10年前的熊本地震有沒有關連。JR九州宣布，九州新幹線因為受地震影響，今日全日停駛。 木原在當地時間6時45分表示，當局在確認熊本當地的火災及樓宇倒會情況。而熊本縣內目前有48,280戶停電，另外都市內有500戶沒有煤氣供應。當地有3條高速公路共23個區域封閉，九州新幹線博多至鹿兒島中央停駛，當地9間鐵路公司共17條鐵道路線暫停。當局又提醒災民要注意中暑，熊本今日的最高氣溫達到攝氏36度，當局表示可能有些人來到避難地點時沒有攜帶飲用水。呼籲災民要留在陰涼通風處，例如樹蔭下。若感到口渴，應立即飲水。

【17:55更新】熊本縣嘉島町的永旺商場，在地震發生後的1個小時多，在當地下午6時發生爆炸。據當地消防人員表示，商場冒出白煙及有爆炸聲，相信是在商場的2樓發生，估計有多人受傷及被困，消防正在拯救被困人士。根據日本媒體的直升機直播，商場爆炸後露出石屎柱，旁邊的停車場遍佈瓦礫。同縣宇城市的永旺亦有天花倒塌，消防花灑啟動，不過未有發生火災。 有醫療機構逾50人受傷 在冰川町，當地的八代北部地區醫療中心表示，院內有超過50人受傷，當中主要是在中心內治療的長者，還有部份的兒童。另外熊本縣證實，屬國家重要文化遺產的熊本城，城外的石垣多處發生崩坍。有關的石垣在10年前4月的一次地震亦曾崩坍，之後進行過復修工程回復原狀，但又在今次地震受損。

預料未來一周會有同等地震 地震最嚴重的熊本宇城市，目前市內最少有2幢建築物起火，並確定有多幢建築物倒塌。日本氣象廳表示，今次地震屬淺層地震，並且預計在未來一星期，特別是未來2至3日，可能會有最高達到7級的地震發生。在當地下午6時10分，當局解除所有海嘯警報。氣象廳指，今次地震發生在日本主要活躍的日奈久斷層帶，在10年前的熊本同樣7級的地震，也就是在該斷層帶發生，該次地震後2日，在較北面的布田川斷層帶再發生一次7級的地震。

目前多個電訊網絡包括NTT、KDDI以及樂天等都表示，在熊本縣部份地區的未能通訊，或出現難以使用的情況，僅軟銀暫時未受地震影響。九州電力公布，至當地下午5時55分，熊本縣內48,170戶停電，日本7-11便利店亦有部份店舖停電。日本總務省公布,福岡縣有1,399戶共3,426人、長崎縣18,293戶共30,291人以及熊本縣8,602戶共18,434人需要撤離避難，合共61,151人受影響。熊本縣在下午5時半要求日本政府派出自衛隊協助，縣證實至少12宗住宅倒塌事件，當中有4人被困。熊本市市內就有125宗求助報告，並證實有3宗火警。九州燃氣宣有，為避免造成二次傷害，熊本八代市地區的煤氣會暫停供應。當地約有5.5萬戶受影響。

九州鐵路暫停熊本機場關閉 【17:10更新】日本政府的危險管理辦公室已經運作。地震最嚴重的宇城市，當地消防部門表示收到大量的報案，預計有很多人受傷。當地亦有發生火災，消防正確認情況。日本原子力規制廳公布，九州及四國的3個核電廠，鹿兒島川內核電廠、佐賀玄海核電廠以及愛媛縣的伊方核電廠未有出現異常情況。 JR九州公布，其服務範圍內所有的新幹線以及一般鐵道路線暫停服務。JR西日本表示，暫停所有進入九州的新幹線列車，JR貨物公布，在熊本縣的八代站，一架貨物列車的車頭在附近的路軌出軌及翻側。在地震的40分鐘後，仍有多次餘震發生，當中包括一次達6.1級的餘震。而熊本機場亦表示，受地震影響，目前封閉機場的跑道。所有飛機未能升降，全日空及日本航空前往熊本共14班航班取消，九州其他機場目前維持運作。

震源深度10公里屬淺層地震 日本熊本縣今日（28日）發生黎克特制7.1級的淺層地震，震源深度僅10公里。日本氣象廳發出海嘯警報。 日本媒體報道，地震在當地時間今日下午4時27分發生。其中熊本縣的宇城市感受達7級的震動，根據氣象廳的分級，7級的震央代表出現劇烈搖晃、房屋倒塌及嚴重災情。震動遠至關西的大阪及奈良都感受到。根據日本媒體報道，地震達黎克特制7.1級，震源深度僅10公里，震央位於熊本縣的熊本地方。 日本氣象廳已發布海嘯警報，呼籲九州有明海及八代海的海灣附近的居民遠離海邊及河岸。當中預計有明及八代海的港口會有1米高的海嘯。在首次7.1級地震後，當地在17分鐘內持續有4次4.5級以下的餘震。