日本地震｜熊本城石牆倒塌 九州新幹線全面停駛(有片)

日本九州於今日(28日)下午4時27分發生7.1級地震，震源深度僅10公里，震央位於熊本縣地區。熊本縣宇城市、冰川町觀測到最大震度7。日本長崎、鹿兒島觀測到最大震度5強。有辦公室的片段顯示，震感強烈。熊本城石牆疑似瞬間倒塌，揚起陣陣煙塵。日本政府對熊本縣、長崎縣、鹿兒島縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣和宮崎縣等地發布地震緊急警報，這些縣都位於日本南部的九州。日本氣象廳表示，地震發生後向有明海和八代海地區，發布了1米高海嘯警報。
JR西日本表示，受到九州地區地震影響，福岡縣與山口縣之間路段發生停電，山陽新幹線部分區間目前暫停行駛。JR九州表示，受稍早熊本縣發生最大震度7地震影響，目前九州新幹線及轄區內所有在來線均已暫停行駛。
熊本縣宇岐市求助電話不停響
熊本縣宇岐市廣域消防局表示，緊急熱線不停響起，已經應接不暇，並接到很多火警報告，正在核實情況。烏基市警察局稱，截至下午5時10分，他們已收到多宗與地震有關的報告，包括火警，正趕往現場。
熊本城の石垣が目の前で崩れた pic.twitter.com/sRMIc5Ytqz— 白くまゴッド🐻❄️ (@sirokumadio) July 28, 2026