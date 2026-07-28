熊本地震｜熊本城石牆倒塌 九州新幹線全面停駛(有片)

日本九州於今日(28日)下午4時27分發生7.1級地震，震源深度僅10公里，震央位於熊本縣地區。熊本縣宇城市、冰川町觀測到最大震度7。日本長崎、鹿兒島觀測到最大震度5強。有辦公室的片段顯示，震感強烈。熊本城石牆疑似瞬間倒塌，揚起陣陣煙塵。日本政府對熊本縣、長崎縣、鹿兒島縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣和宮崎縣等地發布地震緊急警報，這些縣都位於日本南部的九州。日本氣象廳表示，地震發生後向有明海和八代海地區，發布了1米高海嘯警報。