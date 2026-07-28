南韓熱門景點博里多橋倒塌　17人一度被困

事發當時，前往海上觀景台的14名遊客，以及在附近礁岩區域釣魚的3名釣客一度被困，總計17人。消防單位接獲通報後，立即聯合浦項市政府、海警及警方展開救援行動，並由民間漁船協助，最終將受困人士全數救出。

據韓國消防當局等單位指出，事故發生於下午1時15分左右，位於浦項市南區九龍浦邑長吉里的博里多橋發生部分結構崩塌，橋梁中段的橋墩及橋面突然塌落，倒塌範圍估計約數十米。

南韓慶尚北道浦項市一座「博里多橋」（Borittdol橋）7月28日倒塌，當時正在橋上觀景及附近礁岩釣魚的遊客、釣客共17人一度被困，經消防及民間船隻協助後全數獲救，目前暫無傷亡報告。

消防人員調閱事故現場周邊閉路電視影片後發現，海上人行橋部分結構倒塌時，並沒有人正在通過發生崩塌的橋段，因此未造成直接傷亡。為確認是否有人墮海，當局也在事故發生後對現場周邊海域展開搜索，第一輪水域搜索持續約50分鐘，未發現任何傷亡者。目前消防單位及浦項海警仍持續進行第二輪水下搜索，以排除其他可能。

消防單位表示，接獲事故通報後，立即要求市政府、海警及警方共同應變並展開救援。截至目前，尚未收到傷亡報告。

博里多橋2015年完工 全長225米

據了解，博里多橋是一座連接海岸與礁岩區的海上人行橋，全長約225米，浦項市投入國家及地方政府經費共約115億韓圜興建，於2015年完工。平時吸引不少市民及觀光客前往散步，民眾也可經由人行橋步行前往礁岩區釣魚。

浦項市政府表示，平時會定期檢查相關設施，但目前尚未確認最近一次現場安全檢查的確切日期。市府相關人員表示，目前負責博里多橋業務的人員均已前往事故現場，因此尚無法立即掌握最後一次安全檢查時間，後續將研擬相關措施，避免發生進一步的安全事故。