日本地震｜熊本地震 遠至中韓有明顯搖晃 上海網民稱震感強烈 浙江民眾：以為頭暈(有片)

韓聯社報道，南韓氣象廳指，隨著日本熊本縣發生強震，南韓南部多地亦感受到明顯搖晃，慶尚南道、釜山、全羅南道、光州與濟州等地地震監測儀測得最大震度3。據報，釜山消防當局接獲157宗報告，部分地區的居民緊急疏散。根據南韓氣象廳地震監測震度定義，震度3能使室內，尤其建築物較高樓層的人會明顯感受到震動，停放中的車輛也可能出現輕微搖晃。

熊本地震｜內地民眾： 坐在沙發上左右搖晃

此外，中國浙江、上海、蘇州、寧波等地亦有民眾在社交平台表示感到搖晃。上海有網民稱震感強烈，有人問上海是否發生地震。另有網民指「寧波鄞州區有震感」、「浙江有震感，以為自己頭暈」，有蘇州民眾稱，上樓梯時突然感到搖晃、頭暈，「以為是低血糖」。也有人說「確實頭暈，辦公室的人都感覺到了」、「坐在沙發上整個人都在左右晃，還以為身體出問題了」、「家裡的燈晃得厲害」。