Playstation停實體光碟爆公關災難 Sony宣傳黑膠唱盤被轟「雙重標準」

Sony早前公布自2028年起，所有於PlayStation主機平台推出的新遊戲將停止生產實體遊戲光碟，僅提供數位版本，指這是順應消費者趨勢的自然發展方向，玩家對數位媒體的整體偏好已明顯超越實體光碟。惟新政策引發大批玩家不滿，亦令Sony引爆公關災難，旗下社交平台近日宣傳黑膠唱盤產品時，被大批玩家炮轟「雙重標準」。
Sony自宣布停止生產PlayStation遊戲光碟消息公布後引起反彈，更令Sony在社交平台上的其他非PlayStation貼文，持續遭相關反對留言「洗版」，更有人要杯葛Sony產品。
Sony Electronics近日在社交平台X發文宣傳售價400美元、搭配藍牙連線功能的LX3黑膠唱盤產品時表示：「重新發現黑膠的溫暖、細節與儀式感。放下唱針、按播放鍵，以音樂原本應有的方式享受音樂。」這段帖文隨即成為玩家怒轟的發洩對象，批Sony竟宣傳「違反發展方向」的黑膠唱盤，是「雙重標準」，「實體媒介仍值得支持，即使它只是小眾市場。Playstation遊戲比黑膠唱片市場大得多。然而不知為何，他們為了利潤卻要扼殺遊戲文化。真丟臉！」、「如果你能為音樂生產實體品，你也能為遊戲做出類似政策」、「曾經有人說黑膠唱片是一種過時的媒體。那麼Sony為何要扼殺實體遊戲呢？」、「天大笑話，沒有實體品我們不要再買」。
Rediscover the warmth, detail, and ritual of vinyl with the LX3 Turntable. Drop the needle, press play, and enjoy music the way it was meant to be heard. Time to upgrade: https://t.co/kkSP2R2eKj pic.twitter.com/HESluTGSgw— Sony Electronics (@SonyElectronics) July 26, 2026