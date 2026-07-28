Playstation停實體光碟爆公關災難 Sony宣傳黑膠唱盤被轟「雙重標準」

Sony早前公布自2028年起，所有於PlayStation主機平台推出的新遊戲將停止生產實體遊戲光碟，僅提供數位版本，指這是順應消費者趨勢的自然發展方向，玩家對數位媒體的整體偏好已明顯超越實體光碟。惟新政策引發大批玩家不滿，亦令Sony引爆公關災難，旗下社交平台近日宣傳黑膠唱盤產品時，被大批玩家炮轟「雙重標準」。

Sony自宣布停止生產PlayStation遊戲光碟消息公布後引起反彈，更令Sony在社交平台上的其他非PlayStation貼文，持續遭相關反對留言「洗版」，更有人要杯葛Sony產品。

Sony Electronics近日在社交平台X發文宣傳售價400美元、搭配藍牙連線功能的LX3黑膠唱盤產品時表示：「重新發現黑膠的溫暖、細節與儀式感。放下唱針、按播放鍵，以音樂原本應有的方式享受音樂。」這段帖文隨即成為玩家怒轟的發洩對象，批Sony竟宣傳「違反發展方向」的黑膠唱盤，是「雙重標準」，「實體媒介仍值得支持，即使它只是小眾市場。Playstation遊戲比黑膠唱片市場大得多。然而不知為何，他們為了利潤卻要扼殺遊戲文化。真丟臉！」、「如果你能為音樂生產實體品，你也能為遊戲做出類似政策」、「曾經有人說黑膠唱片是一種過時的媒體。那麼Sony為何要扼殺實體遊戲呢？」、「天大笑話，沒有實體品我們不要再買」。