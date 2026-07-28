日本地震｜熊本地震威力 九州高架橋斷開 網民紛紛上傳各地災情畫面(多圖/有片)

日本放送協會(NHK)從高空拍到的畫面可見，在受災嚴重的八代市，在九州高速公路八代交流道有高架路段斷開，可見地震強度之大。(互聯網)

日本九州熊本縣7.1級強烈地震，從日本放送協會(NHK)從高空拍到的畫面可見，在受災嚴重的八代市，在九州高速公路八代交流道有高架路段斷開、下陷，可見地震強度之大。

西日本高速公路表示，受地震影響，九州高速公路接獲多宗通報稱，「熊本縣松橋交流道至八代交流道之間，出現路面隆起及部分設施損壞」等情況。