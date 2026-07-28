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出版：2026-Jul-28 18:48
更新：2026-Jul-28 18:48

日本地震｜熊本地震威力 九州高架橋斷開 網民紛紛上傳各地災情畫面(多圖/有片)

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熊本地震

日本放送協會(NHK)從高空拍到的畫面可見，在受災嚴重的八代市，在九州高速公路八代交流道有高架路段斷開，可見地震強度之大。(互聯網)

日本九州熊本縣7.1級強烈地震，從日本放送協會(NHK)從高空拍到的畫面可見，在受災嚴重的八代市，在九州高速公路八代交流道有高架路段斷開、下陷，可見地震強度之大。

西日本高速公路表示，受地震影響，九州高速公路接獲多宗通報稱，「熊本縣松橋交流道至八代交流道之間，出現路面隆起及部分設施損壞」等情況。

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熊本地震｜八代市災情嚴重 多幢民房倒塌

在重災區八代市，球磨川有橋樑從中間崩塌，也有不少住宅倒塌，大堆瓦礫落在一旁道路上。

另外，熊本縣民眾紛紛上傳照片及影片到社交網，可見不同地方都有民宅、公共設施和道路等損毀。其中，不少民宅內一片凌亂，物品、家具等東歪西倒，可見當時搖晃劇烈。

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