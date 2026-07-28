日本地震｜熊本地震威力 九州高架橋斷開 網民紛紛上傳各地災情畫面(多圖/有片)

日本九州熊本縣7.1級強烈地震，從日本放送協會(NHK)從高空拍到的畫面可見，在受災嚴重的八代市，在九州高速公路八代交流道有高架路段斷開、下陷，可見地震強度之大。
西日本高速公路表示，受地震影響，九州高速公路接獲多宗通報稱，「熊本縣松橋交流道至八代交流道之間，出現路面隆起及部分設施損壞」等情況。
熊本地震｜八代市災情嚴重 多幢民房倒塌
在重災區八代市，球磨川有橋樑從中間崩塌，也有不少住宅倒塌，大堆瓦礫落在一旁道路上。
另外，熊本縣民眾紛紛上傳照片及影片到社交網，可見不同地方都有民宅、公共設施和道路等損毀。其中，不少民宅內一片凌亂，物品、家具等東歪西倒，可見當時搖晃劇烈。
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある九州自動車道の八代インターチェンジの上空から午後5時50分ごろにNHKのヘリコプターが撮影した映像では、高架部分の道路の継ぎ目で段差ができ、ずれ落ちているのが確認されました。https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/85KjR8gMtu— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
大地震熊本県芦北町 pic.twitter.com/AKr0v984dX— 特急ひやむぎ (@TyphoonBoy935) July 28, 2026
ひちゃかちゃ#熊本地震#震度7 pic.twitter.com/WAfBWq6cZx— しんパパは菊池の人。 (@kuma096) July 28, 2026