熊本地震｜氣象廳警告未來3天恐再大地震　台灣專家：南海海槽地震「周期已到」

日本熊本縣發生7.1級地震，引起外界關注南海海槽地震威脅。有台灣專家指，南海海槽地震「周期已到」，而且今次7.1級地震有可能是前震非「主震」。日本氣象廳呼籲，未來一周仍需提防最大震度7的地震。氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，未來一周左右，仍需提防可能發生最大震度7左右的地震。特別是未來2至3天內，發生大規模地震的機率相當高。他又指，在搖晃較強烈的地區，房屋倒塌與土石流的危險性正在增加。請務必注意後續的餘震與降雨，切勿進入危險區域。

聯合新聞網報道，台灣大學地質系教授陳文山表示，這次的地震發生在菲律賓海板塊隱沒的南海海槽。根據過去經驗，南海海槽地震最大規模可達8.5級以上，且「現在周期已到」。他解釋，日本東邊面臨太平洋是一整條的隱沒帶，以東京灣為分界點，以北是太平洋板塊隱沒帶、以南是南海海槽隱沒帶。311東日本大地震就發生在北邊，但這次熊本強震，發生在南海海槽。根據歷史紀錄，南海海槽的強震周期大約是100多年左右，上一次比較大的作動，是1946年的昭和南海地震，規模達8.1級，造成日本中部、近畿、四國和九州嚴重死傷及海嘯災情。

日本地震｜恐熊本7.1級地震屬「前震」如311大地震 陳文山指出，隱沒帶可能發生的地震深度從數公里到三、四百公里皆有可能，最擔心的是熊本7.1級地震不是主震，而是前震，例如311時9.1級地震前3天才有一個7.1的地震。因此接下來幾天，鄰近區域將要特別留意。地震測報中心前主任郭鎧紋也表示，熊本、大分及阿蘇火山剛好位在地塹的張裂帶，2016年熊本曾發生2次7.3級及7級，餘震一直往阿蘇火山的方向移動，需要密切關注阿蘇火山的狀況。他也建議旅客若接下來幾天有旅行規畫，最好先暫緩。

日本地震｜料台灣板塊不受影響 不過這次地震，隱沒的菲律賓海板塊，和台灣同一塊，會不會受到牽連？陳文山表示，由於熊本位在北方、台灣花蓮位在隱沒帶最南方，「距離太遠了，7.1級能量太小」因此預估台灣板塊運動將不受影響。