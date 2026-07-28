日本地震｜熊本居民勾起強震恐懼：比10年前搖晃得更厲害 冰箱廚櫃全倒下 不敢回家(多圖/有片)

日本熊本縣7.1級強烈地震，《產經新聞》指出，這是熊本相隔10年再次遭遇7級地震災害，勾起不少民眾對地震的恐懼與不安。

在重災區八代市，居民山口純子接受TBS訪問表示，地震時她從家中倉皇逃離，即使酷熱亦來不及攜帶飲用水，但不敢返家取水，「想到10年前是後來才發生主震，現在回家，讓我感到害怕」。