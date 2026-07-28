日本地震｜熊本居民勾起強震恐懼：比10年前搖晃得更厲害 冰箱廚櫃全倒下 不敢回家(多圖/有片)

日本熊本縣7.1級強烈地震，《產經新聞》指出，這是熊本相隔10年再次遭遇7級地震災害，勾起不少民眾對地震的恐懼與不安。
在重災區八代市，居民山口純子接受TBS訪問表示，地震時她從家中倉皇逃離，即使酷熱亦來不及攜帶飲用水，但不敢返家取水，「想到10年前是後來才發生主震，現在回家，讓我感到害怕」。
熊本地震｜災民：擔心老舊民房裡有人受困
山口純子說，這次地震左右搖晃程度，比10年來得嚴重，「上次是上下震動，今次是左右搖晃，所以冰箱、廚櫃全倒下，家裡一片混亂」。她擔心，附近倒塌的老舊房屋裡有住戶受困。
熊本八代— (マッヒー) (@taww29074425) July 28, 2026
終わりました
津波警報きたので逃げます#地震 pic.twitter.com/gjBMHE6YsK
大地震熊本県芦北町 pic.twitter.com/AKr0v984dX— 特急ひやむぎ (@TyphoonBoy935) July 28, 2026
え？やばいやばい地震— りーちゃん🐶🎤 (@risaaa0927) July 28, 2026
まだ余震あるし💦
どこも砂煙だらけ pic.twitter.com/OxpdV0tffv
ひちゃかちゃ#熊本地震#震度7 pic.twitter.com/WAfBWq6cZx— しんパパは菊池の人。 (@kuma096) July 28, 2026