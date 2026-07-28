日本地震｜AEON商場爆炸坍塌傳多人傷亡 20至30人失聯

日本熊本縣發生7.1級地震，位於嘉島町的大型購物中心AEON Mall(永旺夢樂城熊本)發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。日媒報道，研判多人罹難，由於仍有民眾受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。NHK片段可見，大批消防人員在現場，報道指有多人受困，約有20至30人名工作人員失聯。

AEON商場爆炸｜外牆碎片擊中路上車輛

爆炸發生時，不少附近民眾目擊事發經過。一名附近餐廳店員表示，當時正在店內打掃，突然聽到一聲巨大爆炸聲，隨後看見AEON Mall方向揚起大量塵土。事發當時距離商場不遠的一名計程車司機也表示，當時聽見爆炸聲，隨即看見商場外牆碎片被炸飛，甚至波及附近道路上的車輛。另一間距離商場北側約200米的計程車公司員工指出，地震發生約30至40分鐘後，傳來巨大爆炸聲，他外出查看，發現商場冒出灰色濃煙。