熊本地震｜AEON商場爆炸坍塌傳多人傷亡20至30人失聯 各地約100傷

日本熊本縣發生7.1級地震，位於嘉島町的大型購物中心AEON Mall(永旺夢樂城熊本)發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。日媒報道，研判多人罹難，由於仍有民眾受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。NHK片段可見，大批消防人員在現場，報道指有多人受困，約有20至30人名工作人員失聯。熊本縣警方指，約200人撤離後才發生爆炸。至於其他災情，一間醫院報稱逾50人受傷，另一醫院則有40傷，包括10人情況嚴重。有新幹線列車行駛時遇地震，車廂內數人受傷。重災區八代市日本紙廠的煙筒倒下，廠房嚴重損毀，報道指數人失聯。

AEON商場爆炸｜外牆碎片擊中路上車輛 爆炸發生時，不少附近民眾目擊事發經過。一名附近餐廳店員表示，當時正在店內打掃，突然聽到一聲巨大爆炸聲，隨後看見AEON Mall方向揚起大量塵土。事發當時距離商場不遠的一名的士司機也表示，當時聽見爆炸聲，隨即看見商場外牆碎片被炸飛，甚至波及附近道路上的車輛。另有附近商戶稱，地震發生約30至40分鐘後，傳來巨大爆炸聲，他外出查看，發現商場冒出灰色濃煙。

AEON商場爆炸｜部分商店及時散疏員工 商場內部分商店員工幸運逃過一劫。位於2樓的眼鏡店人員表示，事發時店內共有6名員工，但爆炸發生前已全數完成疏散，所幸無人受傷。1樓一間服飾店也表示，所有員工均已聯繫上，確認全員平安。根據永旺夢樂城熊本官網資料，該商場於2005年10月開幕，佔地約22萬4000平方米，總樓地板面積約12萬平方米，館內有超市、餐飲、服飾、電影院及溫泉等設施，停車場可容納約5,000輛汽車，是熊本縣規模最大的商業設施之一。