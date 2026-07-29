熊本地震｜爆炸AEON商場增至4人死亡　周末氣溫料接近40度

【19:00更新】日本經濟產業省在AEON商場爆炸事故後，今日要求全日本的燃氣協會及氣體供應商，立即就輸送管道進行檢查。經產省指，今次熊本商場的爆炸事故，很有可能是煤氣洩漏引致。地震主要受災地區的宇城市，市長末松直洋透露，市內有2名男子在地震後被發現已當場身亡。另外當地天氣預報，在本周末熊本有機會氣溫上升至接近攝氏40度。 九州電力在晚上7時公布，截至7時前為上，熊本縣內仍有28,530戶停電。西日本高速公路公布，受到熊本地震影響，九州、南九州以及九州中央3條高速公路，共有110公里的路段仍然封閉。JR九州公布，期望在明日開通築後船小屋至熊本的九州新幹線路段，而熊本至鹿兒島中央的路段因為仍未完全清楚損毀情況，故未知重開時間。

【18:00更新】據日本《熊本日日新聞》的報道，上益城消防局人員表示，發生爆炸的AEON熊本商場，死亡人數已增至4人。而永旺社長指，失蹤人員僅餘3人。另外日本厚生勞働省公布，截至當地下午1時，熊本縣內仍有44間醫療機構停水或停電。 AEON商場貓Cafe所有貓獲救 在AEON熊本商場的貓Cafe「Cat Cafe MOFF」今日曾公布。在商場內的店舖仍有貓隻被困。Cafe在官網表示，在地震發生後職員按照指引先引導顧客離開，職員之後返回店舖準備將店內的貓帶離商場，不過之後收到商場發生爆炸，因此店員全部需要緊急撤離。在爆炸發生後，因為消防人員指現場已變得危險，禁止店員入內。店表示：「對於所有像對待自己的孩子一樣珍愛我們的貓咪，並擔心牠們健康狀況的各位，我們真誠地為給你們帶來的巨大擔憂和焦慮表示歉意。」

由於店舖位於商場的一樓，目前未有店舖大範圍的損毀報告。而店表示，雖然目前人命的救援仍是優先事項，不過他們已經與消防部門合作，希望能了解店內的貓隻是否安全。貓Cafe後在社交平台上表示，在消防及警察的幫助下，原本在Cafe內的25隻貓已全數獲救。

九州新幹線有路軌及電纜斷裂 【17:00更新】日本內閣官房長官木原稔表示，為確保受災地方的汽油供應不受影響，政府的資源能源廳要求石油供應商，優先向受災地區提供汽油。木原表示：「我們已收到報告，石油供應商正集中精力向福岡縣和大分縣受停電影響的地區運送汽油，以提供支援。他們正全力確保運送工作能在今日之內完成。」木原表示因為在受災地有很多人只能在車上避難，所以要保障當地汽油供應。 JR九州表示，九州新幹線路軌證實有斷裂，新八代站至新水俁站之間的路軌已證實接口斷開。在熊本站內，亦證實有高架電纜斷裂。JR九州指會繼續全力掌握鐵路受災情況，而目前重開的博多至築後船小屋，今日只有來往各4班列車運作。另外有關AEON商場爆炸，永旺社長吉田昭夫表示，商場的美食廣場在東面，而食肆就在北面，爆炸發生的南面地區只是煤氣輸送管道經過的地方。

永旺社長指地震時有3000顧客 【15:40更新】日本永旺集團的社長吉田昭夫在下午召開記者會。他表示：「我們對這次事故中寶貴生命的逝去深感痛惜和惋惜。我們衷心祈禱逝者安息，並向他們的家人致以最深切的歉意。」吉田表示，在地震發生後作為一個商場的管理，他們首要是引導顧客疏散，在地震前商場因為暑假而有約3,000名顧客到訪。地震後職員引導訪客到停車場避難，至下午5時完成。在疏散50分鐘之後，商場南邊中央部份發生爆炸。 吉田透露，事故中有3人死亡，3位女子皆為商場的專門店店員，另外1人昏迷，還有3名職員失蹤，今後會繼續全力協助搜索4名的失蹤者，同時會接受行政、消防及警察部門的訓示。在記者會上他被問到有關商場內專門員的職員，在疏散後有否重新進入商場，他表示並不清楚。但是根據指引，他們離開商場後就不應該返回。但有說法指部份人返回商場拿取個人物品。日本內閣官房長官表示，直至當地下午3時，地震已造成13人死亡、5人心臟功能停止。另外8人重傷及15人輕傷。而熊本縣內就有12人死亡。在另一倒塌的日本製紙工場，仍有4人失蹤，而獲救的7人當中有5人已證實死亡。

AEON商場增至3死 【14:20更新】日本首相高市早苗證實，AEON熊本商場內的死亡人數增至3人。而當局證實，商場內僅餘4名的職員仍然失蹤，目前當局仍努力確認他們是否安全。據日本媒體報遁，在昨日AEON熊本商場共有2,700名職員工作，在地震發生後，AEON的職員協助顧客疏散，而入面204間店舖的員工之後亦撤離。當地政府相信，爆炸是在顧客疏散後發生。 日本總務省消防廳今日下午2時證實，熊本縣內有8人死亡，但未計入AEON商場最新不治的女子，已證實的死亡人數為11人，但高市早苗早前指的13人死亡包括未證實。而熊本縣重傷患者有8人，輕傷有12人，另外福岡、大分及鹿兒島各1人輕傷。另外在宇城市的一間醫院在地震中受損，院內127名患者在深夜需要轉移至其他醫院。

日本兩大汽車品牌本田及豐田，分別在自己的行車地圖上，提供目前在熊本當地的可行路線。而JR九州在下午宣布，九州新幹線博多至築後船小屋的路線，在今日下午5時恢復運作，不過班次會削減。至於築後船小屋至鹿兒島中央的路線，今日繼續全線暫停。九州燃氣表示，目前八代市有9,000戶暫停煤氣供應，預計如果復修工作進展順利，到8月3日可恢復供氣。

【12:30更新】熊本當地的媒體報遁，發生爆炸的嘉島町「AEON熊本」商場，再多1名女性證實死亡，是之前救出後心臟停頓的女性，令商場死亡人數增至3人。熊本縣政府雖然表示仍需要核實失蹤人數，不過當地消防人員表示仍有6人未能聯絡到。據報目前仍只能以求救的聲音搜索失蹤者，而今日當地仍有震動，搜索行動仍存在危險。 名古屋航班復飛 日本警察廳表示，截至當地上午11時，在熊本、福岡、鹿兒島、佐賀、宮崎以及長崎6個縣接到399宗與地震相關的求助電話，當中包括有人被困家中以及住宅倒塌。其中350宗在熊本縣，福岡亦有28宗。熊本對外的航班雖然有13班取消，但從名古屋出發的航班仍在今日成行，並接載前往熊本的醫療隊。而由於九州新幹線今日繼續全線停駛，日本航空在下午開出一班從福岡機場來回鹿兒島的航班。鳥取縣及福井市分別派出職員到熊本縣政府及熊本市政府提供支援，岡山市消防局亦在地震發生後2個半小時，已先後派出64名消防員協助救災，主要在八代市的日本製紙工場協助。

氣象廳表示，颱風白海豚在太平洋中心形成，預料會吹襲日本的九州，並預計在8月8日將帶來暴風雨。在10年前的地震後，受梅雨的影響熊本出現多處大規模的山泥傾瀉以及山崩等，因此已呼籲為可能造成的進一步災害作出戒備。

高市早苗透露至今13人死亡 【10:30更新】日本首相高市早苗表示，地震至今已造成13人死亡，內閣官房長官木原稔其後透露，重傷有7人，另29人輕傷。當中包括在嘉島町的「AEON熊本」商場的2名20多歲女子喪生。熊本縣內目前仍有近萬人需要撤離避難。目前在AEON商場內，救出6人，當中包括1名女性心肺功能停止，另外5人受傷。而日本製紙的八代市工場，已救出4人，當中2人心肺功能停止、2人重傷，7人仍失蹤。熊本甲佐町有1人死亡，另外在八代市亦有1人因為住宅倒塌被困，救出後送院證實不治。

日本厚生勞働省公布，截至當地今日上午9時，熊本縣內有46個醫療機構通報受災。當中有40間斷水、15間停電，另外有12間氧氣以及其他必須品供應中斷。其中在震動較大的宇城市有10間，八代市的16個受災單位，有15個仍然未有食水。應熊本的請求，九州各縣合共派出30隊災難醫療援助隊，共120人到現場救援。其中12隊協助進行醫療支援和運送傷者，另外18隊協助收集訊息以及派遣工作。氣象廳表示，自7.1級地碾發生至今日上午9時，當地發生震度超過1級的地震共有169次，當中3次達達到低度的5級，11次達4級。

日本政府在周二晚舉行特別會議，並決定政府會主動提供而非等待求助才作出支援，並且會為災區提供食物及水，還有應對酷暑措施以及發電車。防衛大臣小泉進次郎表示，自衛隊派出4艘艦艇運送包括食水及生活物品等物資前往熊本，預計在當地時間今晚8時抵達。同時因為當地天氣酷熱，自衛隊已派出運輸機將300部可移動的空調設備運送到災區，預計下午2時從琦玉縣的入間基地出發。防衛省表示，目前已派出4,600名自衛隊人員在熊本當地活動，當中有170人在發生爆炸的AEON熊本商場內搜救。

搜救人員在AEON仍聞到煤氣味 在AEON爆炸現場，商場對開的馬路上一部貨車被波及，車身破裂，網民關注司機的安全。有關的運輸公司「福山通運」在社交平台表示，貨車司機目前留醫治療，情況並不嚴重，同時公司祝願救援人員平安。內閣官房長官木原稔表示，救援人員在進入商場搜救期間，仍聞到有煤氣的氣味。在地震主要災區之一的八代市，在當地的農田隆起50至60厘米。

熊本AEON爆炸疑煤氣洩漏有關 日本熊本縣星期二（28日）發生的地震，救援人員在嘉島町的永旺商場救出4人，之後公布有10人仍然未能聯絡。在凌晨證實有2人死亡，當局估計是因為地震導致商場的煤氣喉斷裂，然後引起爆炸。至於在八代市的日本製紙工場，煙囪倒塌的事件，11人被困的人員有2人救出後心肺功能停止，另外9人仍然狀況未明。 熊本縣的災害對策辦公室在當地星期二晚10時表示，嘉島町永旺商場的爆炸事故，失蹤人數由之前20至30人，修訂至10人狀況未明，而救出的4名被困的人士，3人受中等程度的傷害，1人僅受輕傷。到凌晨3時許，熊本警察證實商場內2人死亡。當局表示，在爆炸發生時候多數的顧客已逃出戶外避難，被困的主要是商場的職員。而日本政府內部人士相信爆炸是由於液態石油氣爆炸有關，當局目前已關閉當地的煤氣供應，因此相信不會再發生爆炸。根據網上傳言稱，有在永旺商場內的顧客指在逃走時於商場內聞到異味。

在八代市日本製紙的工場，有一支煙囪倒塌。救援人員在現場救出2人，不過心肺功能已停止，另外仍有9人下落不明。台灣企業台積電就表示，他們在熊本縣的工場經過檢查後，建築物的結構安全，而地震發生時所有員工順利逃到戶外，未有人受傷。而在建設中的熊本第2號工場，雖然未有受到地震所影響，但擔心之後可能會繼續發生地震，因此工程暫停。在宇城市，一幢住宅倒塌，當中有1人疑被困在瓦礫中。在八代市則在一倒塌的房屋發現1人，送院後證實死亡。

冰川町醫療機構稱有約80名傷者 熊本縣警察及消防表示，宇城市、八代市以及熊本市內都出現火災以及住宅倒塌的情況，水管亦破裂。而之前報道的冰川町八代北部地區醫療中心，增至約80名傷者，而包括有關設施及冰川町政府辦公室目前停電停水。熊本宇城綜合醫院就在周二晚表示，他們已接收86名地震影響的患者，當中3人傷勢嚴重，另外12人中等傷勢以及71人輕傷。醫院表示現時無法處理緊急個案，故此暫停接收新症。

日本國土交通省公布，熊本縣內17個市、町及村，合共約14萬戶食水供應中斷，當中八代市全市約6萬戶受影響，鄰近的長崎縣，南島原市亦有約700戶斷水。九州電力在凌晨4時15分公布，熊本縣共有37,760戶停電。熊本市的濟生會醫院表示，接收了一位心肺功能停止的患者。根據總務省消防廳在周二晚10時公布，長崎及熊本兩縣，共有261,541人需要避難。熊本在地震後已要求政府派出約3,600名自衛隊員協助救災。 九州新幹線今日繼續停駛 熊本機場雖然已重開跑道，不過日本航宣與全日空在周二已取消14班航班，今日亦有13班航班被取消。而JR九州公布，今日九州新幹線博多至鹿兒島中央因為需要檢查路軌及設備，今日頭班車起仍繼續停駛。至於一般路線，鹿兒島本線、豐肥本線及三角線部份路段同樣因為要檢查而停駛。另外還有3條特色列車路線停駛。熊本的4個JR車站，宇土站、三角站、八代站及新水俁站，以及鹿兒島縣的出水站將在今日關閉。

JR九州又表示，直至昨晚9時半，新八代車站內有6人受傷，當中3人需要送院。一輛停靠該站的新幹線列車上亦有2人受傷要送院。在一輛停駛於新水俁站與新八代站架空路軌上的新幹線列車上，據報亦有5人受傷，由車上的服務員進行檢查，未知傷勢。 八代市移位84厘米 日本國土地理院在周二公布，根據他們的觀測發現地震導致八代市出現84厘米的移動。他們在八代市的「千丁」觀測點，發現向東北偏移達84厘米，而同市的「泉」觀測點，亦向南移動17厘米。熊本市的「城南」觀測點向北移動40厘米。東京科學大學的地震學研究室中島淳一教授指出，今次的地震與10年前熊本的地震基本上相似，同樣是在當地的日奈久斷層帶發生的「直下型地震」，10年前的地震在斷層的北邊，今次就發生在南邊。