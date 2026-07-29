熊本7.1級地震 約100傷 Aeon購物中心爆炸恐死傷枕藉

日本熊本縣昨發生7.1級地震，震源深度僅10公里屬淺層地震，震感強烈，遠至南韓南部濟州、釜山，以及內地浙江、上海、蘇州和寧波等地均有震感。位於熊本縣嘉島町的大型購物中心AEON Mall地震後發生爆炸，建築物中央區域及2樓部分坍塌，日媒報道恐多人罹難，約20至30名員工失聯。至昨晚深夜救援人員仍在搜救，並救出4人。各地災情方面，一間醫院報稱逾50人受傷，另一醫院則有40傷，包括10人情況嚴重。有新幹線列車行駛時遇地震，車廂內數人受傷。在重災區八代市，日本製紙的廠房嚴重損毀，報道指數人失聯。九州鐵路公司(JR九州)表示，轄區內新幹線和一般鐵路停運。熊本機場跑道亦關閉，至晚上7時重開。

AEON Mall爆炸部分建築坍塌。(路透社)

地震發生在下午4時27分，震央位於熊本縣地區，其中熊本縣的宇城市感受達7級的震動，即代表出現劇烈搖晃、房屋倒塌及嚴重災情。除了熊本縣，當局亦向九州其他縣包括長崎、鹿兒島、福岡、佐賀、大分和宮崎發布地震緊急警報，並一度發出海嘯警報，有明及八代海或有1米高海浪。至於發生災情的AEON Mall，附近商戶稱地震發生約30至40分鐘後，傳來巨大爆炸聲，他外出查看，發現商場冒出灰色濃煙。另有的士司機指，外牆碎片炸飛至車路，波及行駛車輛。2樓的眼鏡店職員表示，店內有6名員工，但爆炸發生前已全部疏散。1樓一間服飾店店員也表示，所有員工均已聯繫上，全部人平安。熊本縣警方指，約200人撤離後才發生爆炸。

九州公路高架路段斷開 這是2024年1月能登半島地震以來，日本再次發生震度達7級的地震，亦是熊本相隔10年再次遭遇7級地震災害。熊本縣不少民眾上載家中物品倒下，一片凌亂的照片，有超市甚至有大型貨品墮下壓中顧客，小孩哭喊聲四起。當地警方和消防部門指，宇城市、八代市、熊本市等地發生火災、住宅倒塌和水管破裂等。重災區八代市已有40多人受傷，有居民指這次地震左右搖晃程度，比10年前來得嚴重，「上次是上下震動，今次是左右搖晃，所以冰箱、廚櫃全倒下，家裡一片混亂」。她又稱，「想到10年前是後來才發生主震，現在回家，讓我感到害怕」。九州高速公路八代交流道有高架路段斷開、下陷，可見地震強度之大。該市球磨川有橋樑從中間崩塌，也有不少住宅倒塌，大堆瓦礫落在一旁道路上。

港旅行團被困高速公路6小時 香港旅遊業議會表示約有15個本港旅行團正在九州，共200人安全未受影響。東瀛遊主席禤國全向本報表示，現時有7個旅行團，共140人身處九州，其中一團15位客人在地震發生時正於熊本高速公路乘坐旅遊巴，由於高速公路暫時須封閉，與其他汽車一同被困高速公路逾6小時，最終在晚上10時離開，全部安全。縱橫遊常務董事袁振華亦指，公司旗下有3團、約60人在九州，全部團友均確認安全。

未來3天或再大地震 南海海槽地震周期恐已到 日本氣象廳地震海嘯對策企劃官員稱，未來一周左右，仍須提防可能發生最大震度7級左右的地震。特別是未來2至3天內，發生大規模地震的機率相當高。有台灣專家指，南海海槽地震「周期已到」，而且今次7.1級地震有可能是前震非「主震」。聯合新聞網報道，台灣大學地質系教授陳文山表示，這次的地震發生在南海海槽。他指，根據歷史紀錄，南海海槽的強震周期大約是100多年左右，上一次比較大的作動，是1946年的昭和南海地震，規模達8.1級，造成日本中部、近畿、四國和九州嚴重死傷及海嘯災情。陳文山又說，最擔心的是熊本7.1級地震不是主震，而是前震，例如311時9.1級地震前3天才有一個7.1的地震。因此接下來幾天，鄰近區域將要特別留意。