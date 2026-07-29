美國將復旦大學、上海交通大學等多間中國高校納入黑名單

美國國防部上周更新涉及問題活動的黑名單，納入130間中國、俄羅斯和伊朗的學術及研究機構，包括復旦大學、上海交通大學和等。在北京，商務部表示強烈不滿和堅決反對，批評美方阻礙中美科研領域交流合作，與全球科技創新合作大勢背道而馳。

美國國防部這份名單被稱為「第1286條 」名單(Section 1286 list)，依據2019年《國防授權法案》設立，旨在識別美國國防部認為可能對美國資助科研項目及國家安全構成風險的外國高校和研究機構。新黑名單涉及內地88間機構，除了復旦大學和上海交通大學之外，西安交通大學、山東大學，沈陽航空航天大學等多家中國高校也被納入其中。美國國防部指，新增的130家機構，可能會增加美國政府資助研發資金被挪用的機會，並威脅美國的國家安全，因此禁止接受國防部資助的研究人員，與名單上的機構合作。