熊本地震｜台積電工場一度停產　半導體供應料受影響

日本熊本縣發生的黎克特制7.1級地震，導致當地的工業生產受到影響。其中在當地設廠的台灣半導體企業台積電，雖然未有人員受傷，但是生產線一度暫停，工場現時正逐步恢復生產。其餘如Sony以及瑞薩電子在當地的半導體工場亦受影響。

台積電在星期二（28日）證實，工場在地震後進行檢查，證實結構未有危險，同時工場的員工全數疏散，未有造成人員傷亡。據台灣媒體的報道，台積電在熊本菊陽町的工場，錄得震度為5級的震動，在確認人員無礙後，生產線在逐步回復，並檢查地震對各項目的影響。台積電的熊本工場每月恣生產2萬片晶片，主要是28至12納米的晶片，僅佔台積電2.6%的產能。而正在興建的2號廠房，目前需要停工，該工場目標是2028年下半年投產，生產3納米的晶片。報道指雖然生產不受阻礙，但工場內的晶圓製作將會中斷，原因是地震將造成一些晶圓受損情況。