10歲男童遭巨浪捲走　16歲救生員怒海中跟死神搶人(有片)

美國加利福尼亞州聖克魯斯縣(Santa Cruz)一名男童在海邊戲水時遭巨浪捲走，一名16歲救生員冒險沖入洶湧海浪，頂著不斷拍打而來的海浪，最終從死神手中搶回男童，把他救回岸上，驚險過程被途人拍下瘋傳網上。

綜合報道，事發於上周六(25日)在聖克魯斯海灘遊樂園的Seabright海灘，當時海浪異常猛烈，一名10歲男童在海邊戲水時，不慎遭巨浪捲走，正當值的16 歲救生員Ryder Walding毫不猶豫衝入海中施救。網上影片顯示，在淘湧的大海中，Ryder已將救生浮條套住軟癱無力的男童，他緊緊抱著對方與大浪搏鬥，免得男童再被大浪捲走，可是大浪不斷拍打二人，反復令Ryder倒下，即使情況多危險，Ryder亦無鬆開男童的身軀。他們的位置雖然並不深水，但3米浪潮反覆湧現，令人寸步難行、無法站穩。未幾，有幾名壯男上前試著幫忙，但反而令自己身陷險境，幸未有被浪捲走。直至另一名救生員加入支援，最終與Ryder合力將男童拖回岸上。