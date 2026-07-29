泰乾果店「刷兩次卡」 　逾千中國客信用卡遭盜刷700萬

泰國曼谷及清邁一名42歲中國籍手信店老闆，趁結帳時盜取多達1200名中國遊客的信用卡信息，並與3名泰國籍同夥累計盜刷約3000萬泰銖（約700萬港元），最終被泰國警方逮捕。
泰媒報道，中國駐泰國大使館此前接獲大量民眾通報，稱在泰國旅遊消費後信用卡遭到盜刷，隨即向泰國警方請求協助調查。泰國警方循線追查後，逮捕42歲中國籍主犯趙吉（音譯，Chao Ji），與3名泰籍共犯。
主犯為42歲中國男 謊稱提供32%折扣
警方指出，該集團隸屬於一個橫跨中國、泰國及美國的跨國犯罪集團。犯罪手法主要是在主犯名下位於清邁與曼谷的3家乾果特產手信店（「CM Yummy Fruit Dried Shop」、「Fruit Dried Shop」及「Yaowarat Fruit Dry Shop」）設下陷阱。
美共犯製偽造信用卡
店員供稱，他們依照東主指示要求顧客將銀聯卡「刷兩次」，一次透過加裝側錄器的設備讀取卡片資料，另一次則使用正常的刷卡機完成交易。若顧客問為何需要刷兩次卡，店員便會謊稱是取得32%折扣的程序，以降低對方戒心。
店方在刷卡機旁安裝CCTV，拍攝顧客輸入PIN碼的畫面。讀取的卡號與密碼會透過通訊軟體傳送給位於美國的共犯製作偽造信用卡，用於購買奢侈品及提領現金分贓。警方在相關店舖及嫌疑人住所搜查，繳獲11部改裝讀卡鍵盤、3台刷卡機、5台電腦及18部監控設備。