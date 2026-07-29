泰乾果店「刷兩次卡」 　逾千中國客信用卡遭盜刷700萬

泰國曼谷及清邁一名42歲中國籍手信店老闆，趁結帳時盜取多達1200名中國遊客的信用卡信息，並與3名泰國籍同夥累計盜刷約3000萬泰銖（約700萬港元），最終被泰國警方逮捕。(網上圖片)

泰國曼谷及清邁一名42歲中國籍手信店老闆，趁結帳時盜取多達1200名中國遊客的信用卡信息，並與3名泰國籍同夥累計盜刷約3000萬泰銖（約700萬港元），最終被泰國警方逮捕。

泰媒報道，中國駐泰國大使館此前接獲大量民眾通報，稱在泰國旅遊消費後信用卡遭到盜刷，隨即向泰國警方請求協助調查。泰國警方循線追查後，逮捕42歲中國籍主犯趙吉（音譯，Chao Ji），與3名泰籍共犯。