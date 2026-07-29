17歲仔非法跳崖　先撞岩石再墮海意外曝光(有片)

美國加州聖地牙哥知名海岸景點「日落斷崖」(Sunset Cliffs)日前發生一宗跳崖意外。一名17歲少年在多名遊客圍觀下表演跳崖，惟未能跳越足夠距離，背部與臀部先重摔在下方岩石上，再墮入海中，駭人意外過程被拍下在網上流傳。
綜合報道，事發於上周六(25日)下午，在聖地亞哥以非法懸崖跳水而聞名的日落斷崖，一名17歲少年在助跑後從崖上跳出，一群圍觀者以手機拍攝過程。詎料少年未有跳越足夠距離，重重地撞在下方延伸岩石邊緣，發出巨響，然後墮入水中。
日落斷崖曾發生跳水死亡事件
報道指，少年重摔落水後，現場至少有6名旁觀者跟著跳進海裡協助。救護員於下午5時16分將他送往當地醫院。官方目前未有公布少年傷勢程度。根據當地巿政法規，跳崖是違法。該法規禁止從任何與陸地相連、高於水面五英尺以上的天然或人造地點跳入太平洋或米申灣。聖地牙哥消防救難局發言人Candace Hadley提醒，跳崖不只極度危險，在聖地牙哥也是違法行為，呼籲民眾遠離崖邊、遵守現場告示，不要從高處往水裡跳。報道提到，2005年至2017年間，日落懸崖平均每年發生5宗死亡和受傷事件。2019 年亦有一名15歲少年在上址跳水死亡。
警告：危險行為切勿模仿
ALERT: Teen slams into a rock after trying to illegally jump off a famous San Diego cliff and comes up just a bit short.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 27, 2026
A 17-year-old decided to jump off Sunset Cliffs into the ocean while a crowd watched him slam into the ledge of the rocks and had to be rescued from the… pic.twitter.com/wbspb7TLzM
Es que madre mía el “crack” que suena eh? Duele de verlo solo https://t.co/yv6Qpqd2IJ pic.twitter.com/8goLbjjdxN— Jesus (@JesusMalaga) July 27, 2026