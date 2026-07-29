17歲仔非法跳崖　先撞岩石再墮海意外曝光(有片)

美國加州聖地牙哥知名海岸景點「日落斷崖」(Sunset Cliffs)日前發生一宗跳崖意外。一名17歲少年在多名遊客圍觀下表演跳崖，惟未能跳越足夠距離，背部與臀部先重摔在下方岩石上，再墮入海中，駭人意外過程被拍下在網上流傳。

綜合報道，事發於上周六(25日)下午，在聖地亞哥以非法懸崖跳水而聞名的日落斷崖，一名17歲少年在助跑後從崖上跳出，一群圍觀者以手機拍攝過程。詎料少年未有跳越足夠距離，重重地撞在下方延伸岩石邊緣，發出巨響，然後墮入水中。